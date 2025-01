Des plages normandes au Hampshire historique : Voici 3 trajets en train qui valent le détour à tester en 2025

Envie de voyager davantage en train en 2025 ? Pour s’inspirer, on on pioche dans le livre Op het juiste spoor, qui vient de sortir en Flandre et aux Pays-Bas, 3 itinéraires qui valent le détour. Dans ce nouvel ouvrage, le photographe Nick Van Rookhuijzen et la journaliste Kirsten Spooren présentent les 15 plus beaux voyages en train en Europe occidentale qu’ils ont effectués ces dernières années. Et ça fait rêver ! Par Dounya Vandamme

Les auteurs vous emmènent à la découverte d’itinéraires ferroviaires à travers la Belgique, la France, la Suisse, l’Allemagne et la Grande-Bretagne, et partagent tous les conseils pour que les voyageurs, novices ou expérimentés, puissent planifier leurs propres aventures ferroviaires. Des Highlands écossaises sauvages à la cité phocéenne ensoleillée, en passant par des villes culturelles et des plages normandes. Chaque itinéraire allie visites urbaines et découvertes de la nature.

Pour chacun de ces pays, ils proposent trois itinéraires différents : un facile, un moyen et un plus difficile. De nombreux itinéraires peuvent également être combinés entre eux, ce qui permet d’étendre le voyage en train à volonté », explique Nick. Outre les itinéraires détaillés, ils partagent leurs conseils en matière de budget, les meilleures adresses de la région ou la manière d’emmener son animal de compagnie lors d’un tel voyage.

L’itinéraire préféré de Nick les mène des montagnes suisses à l’Italie, le long d’une route spectaculaire vers le sud, en passant des Alpes enneigées à la frontière italienne baignée de soleil. « C’est un voyage qui va des plats traditionnels à base de fromage à la pizza », dit-il en riant.

Pour Kirsten, un voyage qui reste gravé dans sa mémoire est celui qui l’a menée d’Édimbourg à la gare la plus septentrionale du pays. Les paysages changeants, de la paisible campagne du Hampshire aux hauts plateaux écossais, ne l’ont jamais ennuyée. « Nous avons connu quatre saisons en une journée : la grêle, le soleil, la pluie… « . Pour eux, c’est l’exemple ultime de ce qui rend les voyages en train si spéciaux : les vues inoubliables, la facilité de déplacement et le sentiment de liberté et d’aventure.

Du blog au livre

Nick et Kirsten se sont rencontrés dans un train de nuit international entre la Suisse et l’Italie, où ils travaillaient tous deux comme stewards. Le photographe indépendant et l’étudiante en journalisme ont uni leurs forces créatives et lancé le blog de voyage Travels by Train, dans lequel ils partagent leurs connaissances, leurs conseils et leurs idées avec un public de plus en plus nombreux.

« Lorsqu’un éditeur nous a contactées fin 2022 pour nous proposer d’être les auteurs d’un livre sur les voyages en train, nous avons tout de suite été emballés », raconte Kirsten. « Nous avions déjà accumulé tant d’expériences, d’histoires et de conseils qu’il nous a semblé naturel de les mettre en forme dans un livre ». Le résultat ? Une ode au train, moyen de transport par excellence pour l’aventure, la détente et la découverte.

Le charme du train

Pour Nick et Kirsten, le train est le moyen de transport par excellence pour se détendre. « On voit le paysage changer, on a l’espace pour se dégourdir les jambes et on peut lire un livre ». C’est la forme ultime du slow travel : le voyage lui-même est au moins aussi important que la destination. « De plus, vous arrivez en ville sans aucun problème », ajoute Kirsten. « Vous évitez les contrôles douaniers, les tracas des navettes ou des longs trajets en voiture. Vous n’avez pas à vous préoccuper des restrictions concernant les bagages ou de l’enregistrement de votre valise. C’est beaucoup plus efficace et agréable. »

Les voyages en train gagnent en popularité, notamment grâce à l’intérêt croissant pour les modes de déplacement plus durables. « Lorsque nous avons commencé, nous pensions que l’ère des trains de nuit touchait à sa fin, mais nous constatons aujourd’hui qu’ils connaissent un regain d’intérêt. C’est un excellent moyen de voyager sur de longues distances tout en réalisant des économies de nuit d’hôtel » , explique Kirsten. La résurgence des trains de nuit est l’une des tendances positives qu’ils ont remarquées ces dernières années, en particulier à une époque où de plus en plus de voyageurs privilégient les solutions écologiques.

Voici trois itinéraires à couper le souffle tirés du livre.

1) Le long des plages normandes

La région est surtout connue pour le D-Day, le jour où les troupes alliées ont débarqué sur les plages de Normandie. Cet événement important de notre histoire européenne est largement dédié à cette histoire. Mais la région a bien plus à offrir que cela. Pensez au camembert, au Mont Saint-Michel (un monastère situé sur une petite île au large de la côte), aux collines verdoyantes de la Suisse normande et au peintre Claude Monet. L’itinéraire passe par de vastes plages, de belles cathédrales, des monuments aux morts et des villages pittoresques en bord de mer. Vous partirez d’Amsterdam pour arriver à Paris, puis vous vous rendrez dans les villes de Caen, Carentan et Bayeux. Vous visiterez également le petit village de Sainte-Mère-Église.

Difficulté : moyenne.

Durée du voyage : d’Amsterdam à Caen, environ 7 heures.

Nombre de jours : minimum 5

Nombre de kilomètres : 1 638 km

Émissions de CO₂ : 3 kg (356 kg de moins qu’en voiture).

Changements : 6.

Prix du voyage en train : €€

2) De la neige à la mer

Cet itinéraire vous conduit d’Amsterdam à Paris, où vous prenez le train de nuit pour Briançon, dans les Hautes-Alpes. Depuis la gare, vous accédez directement aux pistes. Après quelques jours de ski, de luge et de soirées au ski, vous continuerez votre voyage vers le sud ensoleillé de la France. À Marseille, vous profiterez du soleil et de la plage, avant de prendre le train de nuit pour rentrer à Paris.

Difficulté : expérimenté.

Durée du voyage : environ 16 heures d’Amsterdam à Briançon.

Nombre de jours : au moins 11

Nombre de kilomètres : 2 920 km

Émissions de CO₂ : 17 kg (663 kg de moins qu’en voiture).

Changements de train : 7 fois.

Prix du train : €€ (sur la base d’un compartiment partagé).

3) Plongée dans le Hampshire historique

Le Hampshire allie histoire, nature et commodités modernes, ce qui le rend attrayant pour les touristes comme pour les habitants. Pensez à la magnifique côte, aux nombreux musées consacrés à l’histoire du comté et aux charmantes villes, ainsi qu’aux fromages et cidres typiques produits dans le comté.

Difficulté : facile

Durée du voyage : d’Amsterdam à Winchester : 5 heures et 30 minutes.

Nombre de jours : au moins 6

Nombre de kilomètres : 633 km

Émissions de CO₂ : 2 kg (149 kg de moins qu’en voiture).

Changements : 7.

Prix du train : €€€