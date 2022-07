En Italie, ces célébrissimes maisons, lieux de tournage pour le cinéma

Saviez-vous qu’il est possible de visiter certaines maisons et palais visibles dans les films? Et même parfois d’y dormir? Notre sélection de ces endroits cinégénique à souhait, dans la Botte.

A Bigger Splash (2015), tourné à Tenuta Borgia – Pantelleria

Dans A Bigger Splash, Luca Guadagnino signe un remake du thriller français La Piscine, de 1969, qu’il a tourné sur l’île volcanique de Pantelleria, au large de la Sicile. La piscine autour de laquelle tourne l’intrigue dans le remake se trouve à Tenuta Borgia, un ensemble de maisons de vacances qu’il n’est pas possible de visiter mais que l’on peut louer. Le reste de l’île aussi a servi de décor. Comme Tilda Swinton et Matthias Schoenaerts, on peut y prendre un bain de boue au Lago di Venere ou, comme Dakota Johnson, se rafraîchir dans la piscine naturelle du Laghetto delle Ondine ou faire un tour du côté de la singulière formation rocheuse de l’Arco dell’Elefante.

www.tenutaborgia.it

House of Gucci (2021), tourné dans la Villa Necchi Campiglio – Milan

Le film dont Adam Driver et Lady Gaga tiennent les rôles principaux compte pas mal de maisons sublimes. Il y a la résidence d’été au bord l’eau – la Villa Balbiano, sur le lac de Côme, datant du XVIe siècle et remise en beauté par Jacques Garcia, l’homme derrière l’Hôtel Costes et La Mamounia – que l’on peut louer pour la modique somme de 25 000 euros la nuit. La maison en Suisse où ils se planquent, soi-disant à Saint-Moritz, se trouve en réalité dans la station de ski Gressoney-La-Trinité. Et puis il y a la maison où le père Gucci, incarné par Jeremy Irons, se souvient de sa carrière d’acteur et s’inquiète du mariage de son fils Maurizio avec Patrizia. Cet édifice a été construit en 1935 par l’architecte Piero Portaluppi et plus tard rénové par Tomaso Buzzi. Il paraît que c’est ici qu’a vu le jour la première piscine privée de Milan. L’endroit sert aujourd’hui de musée. Les cinéphiles reconnaîtront également la Villa Necchi Campiglio : la maison a servi au tournage de Io sono l’amore (2009), autre perle de Luca Guadagnino.

https://fondoambiente.it/luoghi/villa-necchi-campiglio

Star Wars, Episode II – Attack of the Clones (2002), tourné à la Villa del Balbianello – Lenno

“A galaxy far, far away…” Pas vraiment en réalité puisque la planète Naboo, d’où est originaire la reine Amidala, a été filmée en partie au lac de Côme. La scène du baiser entre Amidala, alors encore la toute jeune Padme, et son soupirant Anakin Skywalker, qui deviendra plus tard Dark Vador, a été tournée dans les jardins de la magnifique Villa del Balbianello. Celle-ci a été construite au 18e siècle par le cardinal Durini, qui avait commandé pour son propre usage une résidence de vacances tranquille où se retirer pour lire. Après sa mort, plusieurs propriétaires se sont succédé, de la famille italienne Visconti au général américain Butler Ames en passant par l’homme d’affaires milanais Guido Monzino. Ce dernier a cédé la maison et les jardins au Fondo per L’Ambiente Italiano, ainsi qu’un fonds qui doit prendre en charge l’entretien de tout cela. Outre Star Wars, on y a tourné des scènes de Casino Royale et A Month by the Lake, mais aussi énormément de films de mariage, car le domaine est très prisé par les futurs époux du monde entier. On y arrive de deux façons : en bateau depuis Lenno (un must !) ou par le parc naturel qui se trouve à l’arrière de la péninsule sur laquelle est construite la Villa del Balbianello. On peut choisir là de faire la courte promenade de plus ou moins 1 kilomètre ou celle plus longue d’environ 2,5 kilomètres.

https://fondoambiente.it/villa-del-balbianello-eng

The Godfather III (1990), tourné à la Villa Malfitano Whitaker – Palerme

La Villa Malfitano Whitaker a été construite à la fin des années 1880 par Joseph Whitaker et a constitué l’un des centres de la haute société sicilienne pendant la Belle Epoque. Aujourd’hui, c’est un musée où sont exposées les collections d’art et d’objets précieux de son fondateur. En 1990, Francis Ford Coppola a choisi la villa comme lieu de tournage de The Godfather III. Il existe un vrai lien entre la villa et la mafia : en 2009, on a découvert qu’avec l’aide du jardinier, la mafia avait caché tout un arsenal dans une grotte située dans la propriété.

www.villamalfitano.it

Stealing Beauty (1996), tourné à la Villa di Geggiano – Sienne

La Villa di Geggiano est depuis 1527 le lieu de résidence et le domaine viticole de la famille Bianchi Bandinelli. A à peine 6 kilomètres au nord-est de Sienne, la façade donne sur les époustouflantes collines du Chianti Classico, région d’Italie mondialement connue pour ses vins, la beauté de sa nature et sa riche histoire. D’innombrables photographes de mode et réalisateurs ont utilisé la Villa di Geggiano comme décor somptueux. Il faut dire que l’ameublement d’origine et les jardins et vignobles impeccablement entretenus constituent un arrière-plan de premier choix. Le plus connu de ces réalisateurs est sans doute Bernardo Bertolucci, qui a choisi d’y tourner son film Stealing Beauty, où Liv Tyler – la fille du chanteur d’Aerosmith Steven Tyler – faisait ses débuts dans le rôle principal. On peut loger dans le domaine, à partir de 250 euros la nuit.

www.villadigeggiano.com