Nos bonnes adresses sur l’île de São Miguel, aux Açores, l’Hawaï de l’Europe

Où manger, surfer, se loger, nager ou encore faire les boutiques à São Miguel, l’île principale des Açores? Suivez le guide (et nos adresses) pour découvrir comme il se doit le joyau de cet archipel situé dans l’Atlantique Nord au large du Portugal, et qui semble pourtant à mille lieues de l’Europe.

« On disait qu’on jouait à être à l’autre bout du monde ». Adulte, les opportunités de jouer à faire semblant sont clairsemées, mais une fois le pied posé sur São Miguel, la plus large des neuf îles qui composent les Açores, ce n’est pas tant l’impression de se mentir à soi-même que celle d’avoir magiquement atterri à des milliers de kilomètres de l’Europe qui envahit le touriste.

Pas étonnant, donc, que les publications vantant les mérites de l’archipel et de São Miguel se multiplient en ligne. Mais à multiplier les stimulations visuelles et les posts enregistrés sur les réseaux sociaux, on finirait par ne plus savoir où donner de la tête… Pas de panique: des adresses gastronomiques aux hôtels atypiques en passant par nos spots préférés où nager et surfer, on a compilé pour vous nos adresses préférées sur l’île de São Miguel.

4 hôtels qui méritent une visite

Il y a un peu du White Lotus dans le luxe du White Exclusive Suites & Villas mais la comparaison s’arrête au sentiment d’opulence. Ici, les chambres restent accessibles même sans salaire à 7 chiffres à la Silicon Valley, et le cadre mise plutôt sur la sobriété et l’élégance que sur les dorures et la multiplication d’éléments de décoration. S’il est difficile de s’arracher au cocon de ses chambres immaculées avec feu ouvert, il l’est encore plus de sortir de la piscine à débordement avec vue imprenable sur les vagues en contrebas. Tant à l’heure du petit-déjeuner qu’au repas du soir, le restaurant de l’hôtel, qui fait la part belle à une cuisine saine et locaphile, mérite de s’y attabler.

Site internet de l’hôtel White Exclusive Suites & Villas

Ancienne grande reconvertie en hôtel monochrome du plus bel effet, la Pink House présente l’avantage d’être installée à proximité de la capitale, Ponta Delgada, et d’offrir le point de chute parfait pour la découvrir en alternant entre ville et nature verdoyante. Le cadre, signé des architectes du Mezzo Atelier, a été pensé comme une ode aux créateurs locaux – ainsi qu’une invitation à multiplier les selfies tant chaque recoin, à commencer par l’extérieur et la terrasse d’un rose tirant sur le corail, est photogénique.

Site internet de l’hôtel Pink House

Parfait pour s’initier aux joies du surf (ou juste baigner dans l’ambiance) le Santa Barbara Eco-Beach Resort a ce je-ne-sais-quoi qui fait qu’on se sent immédiatement chez soi. Chambres spacieuses et lumineuses pourvues de terrasses dont les balancelles ne demandent qu’à s’y installer avec un livre, piscine à débordement en plein coeur d’un jardin calme, escalier qui descend directement à la plage et excellent de sushis ne sont que quelques unes des raisons de poser vos valises pour une nuit ou plus dans ce resort écolo-chic.

Site internet de l’hôtel Santa Barbara Eco-Beach Resort

Enfin le Pico do Refugio, superbe domaine champêtre qui accueille régulièrement des retraites artistiques, nous a séduits par le contraste entre ses bâtiments anciens, façon meringues joliment décaties aux couleurs vives typiques de l’île, et ses intérieurs sobres qui font la part belle au design contemporain. Le petit-déjeuner, qui fait la part belle aux produits frais de la région, se prend au bord de l’imposante piscine bordée d’arbres histoire de se convaincre de n’être pas un simple touriste mais bien un propriétaire terrien profitant des joies de son domaine.

Site internet de l’hôtel Pico do Refugio

Nos adresses gourmandes coup de coeur à São Miguel

A Ponta Delgada, on s’attable avec plaisir chez A Tasca pour s’initier à la cuisine locale par le biais de petites assiettes inventives qui ne sont pas sans rappeler les tapas. Du salé au sucré, la carte invite à multiplier les commandes et les plaisirs, et à ne surtout pas hésiter si le poulpe est dans les suggestions: délicatement frit et accompagné d’une compotée d’oignons rouges lors de notre visite, il était tout simplement exquis.

Page Facebook d’A Tasca

Toujours dans la capitale, Boca de Cena séduit avec sa cuisine inventive mais aussi grâce à l’enthousiasme de Ricardo, le propriétaire, qui fait aussi office de chef et de serveur au passage. Il s’agit donc parfois de s’armer d’un peu de patience, mais l’attente au vaut la peine, d’ailleurs, le restaurant ne désemplit jamais, probablement parce que Ricardo maîtrise à la perfection la préparation des produits de la mer.

Site internet de Boca de Cena

On comprendrait que l’éventualité de s’attabler au restaurant d’une coopérative agricole ne titille pas outre mesure les papilles des gourmets, et pourtant, pour les amateurs de viande, une visite au Restaurante da Associação Agrícola de São Miguel, à Ribeira Grande, est un incompressible. Ici, on sert la viande de boeuf locale, extrêmement tendre et au léger goût de sel de mer, sous toutes ses formes, mais de préférence celle de pièces cuites à la perfection et accompagnées de sauces qui ne lésinent pas sur la crème. En dessert, on reste dans le local et on opte pour une variation autour de l’ananas. Attention, sans réservation, il s’agit de s’armer de patience avant d’obtenir une table, mais le jeu en vaut la chandelle.

Site internet du Restaurante da Associação Agrícola de São Miguel

Envie de manger le poisson le plus frais jamais savouré? Cap sur Ribeira Grande et son Restaurante Monte Verde, où le propriétaire vous invite à choisir le poisson qui vous plaît avant de le griller minute et de vous le servir, accompagné de poivrons, olives et autres délices dans une ambiance sans chichis: on ne vient pas ici pour l’argenterie ou les nappes empesées (il n’y en a pas) mais bien pour se régaler.

Infos pratiques sur le Restaurante Monte Verde

Enfin, à Furnas, on découvre avec plaisir l’atmosphère serre verdoyante du restaurant À Terra, où on savoure une cuisine inspirée de la gastronomie italienne mais préparée à base des nombreux produits du terroir local. Le cadre est charmant, le service attentif, et c’est l’adresse parfaite pour goûter au Cozido, un ragoût typique de la région, cuit à même les sources chaudes qui en ont fait une destination prisée des curistes.

Site internet du restaurant À Terra

Qui dit « Hawaï d’Europe » dit aussi hordes de curieux qui se pressent pour profiter de la nature, des vagues et des délices de l’île, avec pour résultat qu’en pleine saison, dans les spots les plus populaires, on finirait presque par se sentir un peu à l’étroit. Un comble, sur une île si préservée, où il est parfois possible de randonner des heures sans croiser personne – où de passer l’après-midi sur une plage ou dans une piscine naturelle déserte.

Les endroits les plus pris d’assaut par les touristes?

La Caldeira das Setes Cidades et son panorama incroyable, entre lacs (réputés pour abriter l’Atlantide) et nature tellement luxuriante qu’elle en deviendrait presque vert fluorescent. Le Miradouro da Boca do Inferno, qui offre lui aussi des vues à couper le souffle sur son lac volcanique et la forêt qui l’entoure – à condition d’y voir quelque chose avec toutes les perches à photos qui y sont brandies. Les sources chaudes aux relents de soufre de Caldeira das Furnas. La chapelle immaculée Ermida de Nossa Senhora da Paz, idéalement située sur une colline où serpentent ses escaliers blancs recouverts de céramiques bleues et blanches typiques, lesquelles ont servi de fond à plus d’un selfie. La majestueuse cascade de Salto do Cabrito.

Ceci étant, s’ils sont si populaires, c’est parce qu’ils sont photogéniques, certes, mais aussi et surtout vraiment impressionnants. À condition toutefois de pouvoir en profiter dans des conditions agréables, et pas entouré d’une nuée d’influenceu·r·se·s qui jouent du selfie stick pour obtenir le cliché parfait à poster. La solution? Mettre son réveil (très) tôt. Lors de notre visite sur l’île, il nous a fallu parfois nous rendre deux fois au même endroit pour en profiter comme il se doit, mais y arriver à l’heure où le commun des touristes petit-déjeûne est le meilleur moyen d’avoir l’endroit (presque) pour soi.

Ermida de Nossa Senhora da Paz – Getty Images

Les piscines (naturelles) incontournables

Vous likez compulsivement chaque photo de la cultissime piscine Icebergs de Bondi Beach? Vous allez partager notre coup de coeur pour la piscina Boca Da Ribeira, cachée au creux d’une falaise verdoyante et protégée ainsi des afflux de baigneurs. Y nager se mérite, et nécessite de s’aventurer sur une route à une bande étroite et escarpée qui testera les nerfs de tout pilote en herbe, mais une fois sur place, l’enchantement est total. Entre murs de chaux rehaussés de galets, cabines color block et balustrade en métal rouge vif qui descend de la piscine droit dans les vagues, le lieu évoque celui du tournage d’un film de Wes Anderson et invite à y passer de délicieuses heures iodées. Voire même, comme ce fut le cas lors de notre voyage, à profiter de sa situation centrale pour y faire un saut sur le chemin de chaque nouvelle exploration de l’île.

Infos pratiques

Lieu de baignade par excellence, São Miguel possède également nombre de plages de sable noir et de criques isolées, où s’aventurer en descendant des chemins secrets à flanc de falaise pour profiter ensuite d’une expérience unique : une plage paradisiaque rien qu’à soi en pleine destination touristique.

Si, d’aventure, le sable vient à lasser, on pique une tête dans l’une des nombreuses piscines naturelles de l’île, comme celles de la zone balnéaire de Lagoa, ou encore l’anse de Porto da Caloura, dont l’eau est si limpide qu’elle en ferait presque oublier à quel point elle est fraîche. Renseignées comme incontournables, les Caldeiras da Furnas nous ont quant à elles laissé un souvenir moins exalté : ces sources thermales marinent en effet dans une odeur de source extrêmement prononcée qui nourrit nombre de légendes locales… et n’est pas sans rappeler celle d’œufs mollets laissés trop longtemps dans l’eau bouillante.

Plus fraîche dans tous les sens du terme, la Poço Azul, ou « fontaine bleue » d’Achadinha invite à plonger tête la première dans son eau d’un turquoise profond qui se découvre après une balade dénivelée en pleine nature. Douce ou iodée, brûlante ou glacée : aux Açores, l’eau est omniprésente et invite à multiplier les baignades. Voire, mieux encore, à s’initier aux joies du surf.

3 randonnées aux paysages incroyables

La nature florissante et le panorama sur le lac offerts par les 7 kilomètres de sentier qui forment une boucle de Pico do Ferro à Furnas. 7 kilomètres « seulement », mais pas mal de dénivelé: comptez à peu près trois heures tout de même pour la boucler, en comptant les nombreux arrêts photo au passage…

Infos pratiques

Les 18km de sentiers qui serpentent autour de l’incroyable Caldeira das Sete Cidades, et permettent d’admirer le berceau légendaire de l’Atlandide sans les flots de touristes qui se pressent au Miradouro Vista do Rei.

Infos pratiques

À Faial da Terra, les itinéraires ne manquent pas, et offrent la possibilité de se prendre pour Indiana Jones en alternant chemins de forêt, ponts en bois et autres détours par l’une ou l’autre cascade. On choisit son chemin selon la durée et la difficulté et puis en route mauvaise troupe!

Infos pratiques

Où surfer?

Vous n’avez jamais goûté aux joies de la glisse? Cap sur les plages de Santa Barbara et Populo, ouvertes et aux vagues relativement accessibles.

Les surfeurs plus confirmés opteront d’emblée pour Ribeira Quente et Praia do Monte Verde, ou pour en prendre vraiment plein la vue, Vila Franca, où les vagues s’enchaînent avec une vue imprenable sur la pittoresque Ilhéu de Vila Franca do Campo.

Décrites alternativement comme le « Hawaï d’Europe » ou encore « le paradis des surfeurs », les Açores n’usurpent pas ces qualificatifs, au contraire, et même sans grimper sur une planche, la surf culture omniprésente dans les coins où la houle ne demande qu’à être ridée contribue aux joies d’un voyage sur place. Pensez hôtels et restaurants à la décoration tropicale, bars de plage à l’ambiance décontractée ou encore boutiques de vêtements et autres petits objets déco qui ne dépareraient pas à Malibu ou Maui. Et ce, à moins de 4h de vol de Bruxelles…