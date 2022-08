Où peut-on aller en train en seulement 5h: cette carte montre toutes les possibilités, à partir de toutes les gares d’Europe

Vous avez envie de voyager en train, mais n’avez aucune idée de ce qui est possible? Un Français vient de lancer une appli et une carte interactive mettant en évidence la distance que vous pouvez parcourir en train en Europe en seulement cinq heures.

Développeur à Paris, Benjamin Td a partagé sa carte isochrone Chronotrains sur Twitter. Les utilisateurs peuvent grâce à elle découvrir quels trajets en train en Europe durent moins de cinq heures. Le développeur s’est inspiré de Direkt Bahn Guru, une carte qui indique toutes les liaisons ferroviaires directes en Europe.

Il suffit de choisir une station pour voir les possibilités offertes par la ville sélectionnée. Apparait clairement que certaines gares européennes sont mieux connectées au reste de l’Europe que d’autres. C’est le cas de Bruxelles, qui obtient des résultats plutôt corrects, puisque vous pouvez vous rendre dans le sud de la France en moins de cinq heures. Tous les coins des Pays-Bas peuvent également être atteints en moins de cinq heures, et les destinations allemandes et anglaises sont également à notre portée.

Un outil idéal pour s’inspirer quand on planifie un futur voyage en train.

Le développeur l’admet : il s’agit d’une carte optimiste, car elle prévoit un temps de transfert d’environ vingt minutes. Il se peut donc que certains voyages prennent un peu plus de temps, si les correspondances demandent un peu plus de temps.

