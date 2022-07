Direction l’Espagne: 4 logements pittoresques en terres catalanes

Nous y consacrons une longue escapade en mode « slow » dans notre mook de l’été. La Catalogne oubliée, celle des villages perdus, des forêts et des vignes, mais aussi des parcs naturels aux trésors insoupçonnés. Pour s’y reposer, voici quatre adresses Airbnb pleines de charme.

A La Guardia dels Prats

Une maison confortable dans le hameau authentique de La Guardia dels Prats, à cinq petites minutes de route de la superbe cité médiévale de Montblanc. Excellent point de départ pour ceux qui veulent absolument visiter Barcelone ou découvrir la jolie ville portuaire de Tarragone. A voir dans les parages immédiats du logement : le sanctuaire de la Mare de Déu dels Prats. Dès 71 la nuit, pour maximum 4 personnes. airbnb.nl/rooms/2838404

A Poboleda

Un séjour dans la maison de campagne écologique des deux Marcs (voir notre article) est une expérience spéciale et inoubliable. Le domaine sur lequel se trouve la maison est extrêmement vaste, et, pourtant, on a l’impression qu’il nous appartient en un instant. Le soir, on y observe le coucher du soleil depuis la colline située derrière la maison. Le lieu parfait pour apprivoiser et sentir la vie agricole catalane. Dès 65 la nuit, pour 2 personnes. airbnb.nl/rooms/27229534.

A Tivissa

Paix et tranquillité garanties dans cette agréable maison en bois. Même si on pourrait facilement croire le contraire, il y a du wi-fi, de l’eau chaude et de l’électricité. La bâtisse est charmante et sans chichis, avec une kitchenette et deux lits — un en bas et un dans le grenier. Dès 100 euros la nuit, pour 4 personnes maximum. airbnb.nl/rooms/51193156.

A Sant Carles de la Ràpita

Magnifique grange aménagée au bord du delta de l’Ebre. Autour, les champs et les rizières abritent des flamants roses pendant une grande partie de l’année. Le climat est légèrement humide (et les insectes adorent ça), mais il faut vraiment s’asseoir sur le banc devant la maison et observer le décor pour comprendre tous les bienfaits du lieu. Dès 95 euros la nuit, pour maximum 4 personnes. airbnb.nl/rooms/18524172.