En Chine, la féerie nocturne d’un festival de lanternes

C’est un spectacle onirique et coloré dans la nuit: dans le sud de la Chine, un festival expose des dizaines de lanternes géantes en forme d’animaux mythologiques, de fleurs et de personnages légendaires pour les fêtes du Nouvel an lunaire

Dans le Parc du lac Hongguang à Fuzhou (sud-est), ces lanternes, dont certaines culminent à 10 mètres, constituent chaque soir un paysage magique entre dragons oranges, voiliers majestueux, poissons aux écailles scintillantes turquoise ou déesse au visage d’ange. « Elles sont pas cools ces lanternes? Et super belles, pas vrai? », déclare à l’AFP Lei Haoxin, un touriste de 17 ans portant une boucle d’oreille et emmitouflé dans une parka pour affronter la fraicheur de la soirée. « Avec mes potes, on a trouvé l’endroit grâce à Douyin », explique avec enthousiasme le jeune homme, en référence à la version de TikTok disponible en Chine. « En général, quand on repère un truc intéressant via l’appli, on essaie d’y aller ».

La province du Fujian, dont Fuzhou est la capitale, est réputée en Chine pour avoir réussi à entretenir de nombreuses traditions folkloriques liées au nouvel an – là où elles ont souffert ailleurs dans le pays notamment en raison du contexte politique et de l’exode rural.

Tradition millénaire en Asie, les assemblages artistiques de lanternes fleurissent en Chine dans toutes les tailles et toutes les formes à l’arrivé du Nouvel An lunaire – l’année du Serpent débutera le 29 janvier.

Parmi les figures représentées cette année à Fuzhou, on retrouve notamment le mythique Roi Singe, Sun Wukong, tiré de la littérature classique chinoise. Une autre représente Matsu, déesse de la mer très populaire dans le sud de la Chine, à Taïwan et parmi les diasporas sinophones d’Asie du Sud-Est. « Cette lanterne est d’une finesse incroyable et encore plus belle que sur les photos », confie à l’AFP Luo Meiling, une touriste. « On sent davantage l’ambiance du Nouvel an ces dernières années », se félicite auprès de l’AFP Mme Qi, une habitante de Fuzhou de 42 ans, venue avec son fils en bas âge.

« En Chine, les parents sont traditionnellement exigeants vis-à-vis des enfants en matière d’éducation, explique-t-elle. Mais les mentalités changent et les gens font faire davantage d’activités en plein air aux enfants désormais ». « Donc beaucoup de familles viennent ici profiter des feux d’artifices et des animations. »