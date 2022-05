En images: 25 forêts enchanteresses à travers le monde

Prenez une bonne dose de chlorophylle virtuelle. De la Chine au Yémen en passant par le Monténegro et même notre Plat Pays, on vous fait découvrir en images les plus belles forêts de la planète.

Cameron Highlands, Malaisie.

Tongass National Forest, Alaska, VS

Ubud, Bali.

Avenue des Baobabs, Madagascar.

Boneyard Beach, Floride, USA

Nantahala National Forest, Caroline du Nord, USA.

Jiuzhaigou Vallée, Chine

Huangshan Nationaal Park, Chine

Fjordland, Nouvelle-Zélande.

Forêt Noire, Allemagne.

Bwindi Impenetrable National Park, Ouganda.

Bois de Halle, Belgique.

Western Ghats, Inde

Arashiyama Bamboo Forest Grove, Kyoto, Japon.

Durmitor Nationaal Park, Montenegro

Olympic National Park, Washington, VS

Bois aux arbres tordus, Pologne.

El Yunque National Forest, Puerto Rico

Monteverde Cloud Forest Reserve, Puerto Rico

Daintree Rainforest, Queensland, Australie

Tsingy de Bamahara, Madagascar

Great Otway National Park, Victoria, Australie

Socotra, Yémen

Mariposa Grove, Yosemite National Park, Californie

Forêt amazonienne.