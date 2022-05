En images: La danse des tigres, rituel ancestral contre la sécheresse, au coeur du Mexique

Comme le veut la tradition ancestrale, à Zitlala, dans l’état du Guerrero au Mexique, le 5 mai, hommes et femmes se griment et se costument en tigre et se combattent sans pitié, pour faire venir la pluie.

Ce rituel mêle la tradition préhispanique à la liturgie catholique où la violence apparaît domestiquée. Pendant ce rituel traditionnel, dans le sud du Mexique, l’objectif est d’apaiser le dieu des tempêtes et aussi à mettre fin à une sécheresse. Pour cela, les hommes et les femmes en costumes de tigre se fouettent mutuellement et impitoyablement. La violence étant considérée comme une offrande aux dieux pour faire venir la pluie.

Karina Vicente, 22 ans, se prépare pour participer au rituel (Pedro PARDO / AFP)

Gabriel Vicente prie devant l’autel dédié au tigre, en fait un jaguar, animal totem de la région ( Pedro PARDO / AFP)

