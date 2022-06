Every-single-streeters, obsédés des rues

Every-single-streeters… Soit, en VF, des explorateurs du quotidien qui se lancent le défi de traverser chacune des rues de leur ville ou, plus ambitieux, de celle qu’ils visitent.



Un challenge qui part du postulat qu’on ne connaît vraiment un endroit que quand on l’a parcouru à pied de long en large, et qui rassemble une communauté de milliers de passionnés sur la plate-forme CityStrides. Laquelle est également disponible sous forme d’appli pour enregistrer vos progrès, avec une attention particulière aux joggeurs et, à l’heure d’écrire ces lignes, plus de 4,3 millions d’artères sillonées à travers 90 pays du monde.