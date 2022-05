Les 10 meilleurs pays d’Europe pour faire le plein de nature

Ralentir, profiter d’un air pur et de ce que la nature à offrir devient un critère de plus en plus décisif pour choisir une destination de vacances. Et les effets directs sur le bien-être et la santé n’y sont pas pour rien. Mais tous les pays ne se valent pas question environnement naturel, mais quand il s’agit des installations et aménagements qui permettent d’en profiter de manière éthique et cohérente. Ainsi voici le classement des pays qui font le plus le bonheur des amoureux de l’état sauvage, dans lequel on ne retrouve pas la Belgique, et pour cause…

Le site comparitif des produits de consommation Uswitch.com a voulu établir le classement des meilleurs pays européens pour les amoureux de la nature. Pour ce faire, les experts ont créé un système d’indice basé sur des points qui évalue pour 33 pays, les facteurs suivants : présence des forêts, terrains plats, de points d’eau, richesse biodiversité (faune et flore) et sentiers de randonnée en plein air.

Au regard de ces critères, la Belgique s’avère être une mauvaise élève. Avec une note de 4,60 sur 10, et malgré ses magnifiques paysages naturels, la pauvreté de ses terrains plats et sa couverture en plan s d’eau. En revanche, la Belgique offre une faune plutôt bien diversifiée, ainsi qu’un nombre de sentiers en plein air, qui la fait atteindre la 4e place parmi les 33 pays passés au crible.

1 – La Suisse © joao-branco-unsplash

2 – La Slovénie (ici vue sur le Lac Bled) © Getty Images

La Slovénie est le pays de prédilection pour ceux qui veulent être entourés d’espaces verts et d’eau. En effet, ce pays fait partie des pays les plus boisés d’Europe, avec une impressionnante couverture forestière de 71,46 % et une couverture aquatique de 12,75 %.

3 – La Croatie (ici lac situé à Plitvice, paradis nature)

4 – L’Autriche

5 – La Bulgarie

6 – La Suède (ici à Tännäs) © Getty Images

À l’instar de la Slovénie, la Suède est également très bien classée en matière d’espaces verts, avec 63,16 % de couverture forestière et 8,40 % de couverture en eau, ce qui équivaut à un peu plus de 70 m2 mètres carrés d’espaces verts par personne à Stockholm. En conséquence, la Suède se classe au sixième rang en Europe pour les amoureux de la nature, avec un score de 5,85 sur 10 possibles.

7 – La Slovaquie (ici vue sur Spisská Nová Ves) © Getty Images

8 – L’Espagne



L’Espagne (5,52/10) et l’Italie (5,40/10) sont les meilleurs pays d’Europe à visiter si l’on est amateurs d’amateurs d’animaux sauvages, avec respectivement 1 510 et 1 271 espèces uniques.

Pour les amateurs d’oiseaux, d’insectes et de mammifères particuliers, la France (5,10/10) abrite également une grande variété d’animaux sauvages, avec 1 189 espèces uniques – soit 93 % de plus que son voisin luxembourgeois – dont 522 espèces d’oiseaux et 508 d’insectes particuliers

9 – Le Luxembourg