Les changements climatiques obligent les hotels de montagne à modifier leur offre. Ils proposent aussi des activités d’été. La preuve par cinq.

1. Hôtel Schwarzschmied

On est dans le nord de l’Italie, avec un hôtel qui propose un copieux programme de yoga, un potager, une bibliothèque avec des guides de voyage, des vélos gratuits, une piscine et un sauna bio.

Côté resto? C’est la formule “de la ferme à la table” qui prime, tandis que deux fois par semaine, un guide local emmène les clients faire des randonnées en montagne.

Dès 230 euros la nuit, petit-déjeuner inclus. schwarzschmied.com

2.The Cômodo

Derrière les hautes parois de verre, les montagnes déploient un magnifique décor. Bad Gastein, en Autriche, attire les férus d’art grâce à ses galeries réputées, et cet hôtel design s’inscrit dans la même veine, avec ses murs en marbre, ses mosaïques arty et ses tapis funky.

L’ambiance du restaurant et du hall se révèle plus… new-yorkaise, tandis que la déco intérieure oscille entre brutalisme et Belle Epoque. Côté vins? Les flacons proviennent de petits viticulteurs du coin.

Dès 158 euros la nuit, petit-déjeuner inclus. thecomodo.com

3.Faern

On doit cette adresse à une nouvelle chaîne suisse d’hôtels lifestyle. Etablis entre autres à Arosa et Crans-Montana, les établissements permettent de passer de l’hiver à l’été sans sourciller… et d’obtenir des conseils de voyage différents selon la saison.

Au programme: des “restaurants ouverts toute la journée”, des “cuisines de piscine” ou des petits coins “brasserie” logés dans des intérieurs au design ultracosy. Le tout à côté de pistes cyclables balisées.

Dès 112 euros la nuit. faernresorts.com

4.Aves

Dans le hall de cet hôtel d’Arosa, en Suisse, on déguste gratuitement un café, un thé ou de l’eau fraîche face à un mur rempli de photos Instagram postées par des clients heureux, hashtag #avesarosa.

Parmi les atouts de ce lieu moderne: un joli espace de coworking, un spa avec piscine et sauna, et même un espace Play Outside qui propose un tas d’activités extérieures: accrobranche, kayak, VTT ou observation des étoiles… entre autres.

Dès 145 euros la nuit. aves-arosa.ch

5.Atto

Surplombant les célèbres Trois Cimes des Dolomites italiennes, cet ensemble d’appartements a été imaginé par les architectes locaux de Pedevilla, adeptes du purisme. Il y a un côté un peu japonais dans les formes, ce qui donne une atmosphère qu’on n’imagine pas forcément en montagne.

Notons que l’Atto est géré par la même famille que l’hôtel Leitlhof, situé dans le même village d’Innichen, et les clients sont invités à utiliser son spa et sa piscine extérieure.

Dès 297 euros la nuit, petit-déjeuner inclus. attosuites.com