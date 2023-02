La Belgique élue meilleure véloroute en 2023 grâce à l’EuroVelo 5

L’EuroVelo 5-Via Romea Francigena en Belgique a été élue ce week-end meilleure véloroute de l’année 2023 au salon « Fiets & Wandelbeurs » à Utrecht. Le pays du vélo en 2023, c’est la Belgique!

On le sait, la Belgique est le pays du vélo, et passer des vacances à vélo est sans doute le meilleur moyen de découvrir un pays, la diversité de ses paysages, son patrimoine et bien sûr, ses spécialités gastronomiques. Le tout en combinant activité physique (même modérée) et écologie.

L’EuroVelo 5 en Belgique fait « fait partie d’un réseau de plus de 5000 km d’itinéraires cyclables belges régionaux et internationaux de qualité, et si on compte les points nœuds en plus, nous sommes à presque 30 000 km d’itinéraires qui sont à 100% balisés, avec des labels vélos garantissant un super accueil aux vélotouristes », explique Charlotte Massagé, coordinatrice des routes EuroVelo en Belgique.

Cette année, cet itinéraire cyclable de 400 km remporte, devant d’autres grandes véloroutes européennes, le titre de Véloroute de l’année 2023 au salon « Fiets & Wandelbeurs », fréquenté par plus de 40 000 personnes, qui a eu lieu à Utrecht aux Pays-Bas les 24,25, 26 février.

Le prix « Véloroute de l’année 2023 » a été décerné par un jury composé d’experts du vélotourisme et par des journalises des Pays-Bas. Les membres du jury ont en effet été séduits par les nombreux atouts de la véloroute belge: « Il est remarquable que la route passe par le centre de Bruxelles. Il y a des sections magnifiques le long de la Dendre et de la Meuse. Dans les Ardennes, vous devez grimper mais les infrastructures ont été faites de telle manière à ce que les montées soient douces. Quelques sections en pavés offrent aussi quelque chose d’authentique. »

©Tourisme Flandre-Orientale, Hilde Lenaerts

Le prix véloroute de l’année 2023 est une très belle opportunité pour la Belgique de mettre en avant ses produits touristiques à vélo et de montrer qu’au carrefour des 3 plus grandes destinations vélotouristiques mondiales, la Belgique est une destination incontournable pour tous les amoureux de la petite reine.

Bon à savoir :



Vous prévoyez de faire du tourisme en vélo? Les labels « Bienvenue Vélo » en Wallonie, « Bike Friendly » à Bruxelles et la plateforme fietsvakantie en Flandre offrent tous trois les services aux vélotouristes pour leur garantir un séjour vélo inoubliable au plat pays. Hébergements, réparateurs et loueurs de vélos, artisans, restauration, lieux touristiques proposent des équipements et des services adaptés aux touristes à vélo pour leur offrir tout le confort nécessaire pendant leurs voyages et excursions à vélo.