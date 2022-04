La seconde vie de ces avions qui ne volent plus (en images)

Né à Dar-es-Salam en Tanzanie au début des années 1950, Aziz Alibhai est arrivé en Côte d’Ivoire en 1968, pour ne plus en repartir. La tête toujours pleine de projets, il veut aujourd’hui donner une seconde vie à ces appareils destinés au rebut et partager sa passion avec des touristes curieux.

Côte d’Ivoire, une deuxième vie pour des avions au rebut © Belga

« J’aimerais en faire des salles de conférence, un restaurant et pourquoi pas des chambres de luxe », explique-t-il à l’AFP, détaillant son projet. « On peut modifier facilement, les carlingues sont isolées et avec un minimum de climatisation ça peut très bien fonctionner », ajoute t-il. La pluie, le soleil, la poussière ont fatigué les couleurs originelles des carcasses.