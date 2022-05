Le Japon rouvre progressivement ses portes aux touristes

Le Japon a annoncé la semaine dernière qu’il rouvrirait ses portes aux touristes de 36 pays à partir du 10 juin, mettant fin ainsi à une fermeture des frontières de deux ans pour cause de pandémie, mais les voyageurs ne pourront entrer qu’en groupe.

Cette décision est survenue après l’annonce par le gouvernement la semaine dernière qu’il testerait des voyages organisés en petits groupes avec des touristes venant des États-Unis, d’Australie, de Thaïlande et de Singapour à partir de ce mois-ci. Jeudi, le gouvernement nippon a révisé les règles de contrôle aux frontières pour recommencer à accepter les voyages en groupe pour des touristes en provenance de 36 pays et régions où la situation liée au Covid-19 est relativement stable, a-t-il déclaré dans un communiqué. Ces pays comprennent la Grande-Bretagne, l’Espagne, le Canada, l’Arabie saoudite et la Malaisie.

Le Japon va également porter à sept le nombre d’aéroports acceptant des vols internationaux en ajoutant Naha, dans le département d’Okinawa (sud), et Chitose, près de Sapporo, dans le département de Hokkaido (nord). Pendant la majeure partie de la pandémie, le Japon a interdit l’accès à son territoire à tous les touristes et n’a autorisé que les citoyens japonais et les résidents étrangers à y revenir, même si ces derniers ont été périodiquement exclus. Tous les arrivants doivent être testés négatifs avant de se rendre au Japon et la plupart doivent être testés à nouveau à leur arrivée, bien que les personnes triplement vaccinées provenant de certains pays puissent éviter le test supplémentaire, ainsi qu’une quarantaine de trois jours exigée pour les autres.

Les groupes touristiques seront encadrés et devront veiller à ce que les visiteurs étrangers respectent le port du masque et d’autres mesures ayant permis de maintenir le nombre de victimes du Covid-19 à un niveau relativement bas au Japon. Le nombre total de personnes susceptibles de bénéficier de cette réouverture progressive et prudente reste incertain. Le mois prochain, la limite quotidienne d’entrée au Japon sera doublée et portée à 20.000 personnes, mais les groupes de touristes ne devraient pas être comptabilisés dans ce chiffre, selon des médias locaux. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré qu’il souhaitait assouplir les mesures de contrôle aux frontières, mais on s’attend à ce que les choses aillent lentement, le public étant favorable aux restrictions actuelles. Avant la pandémie, le Japon misait de plus en plus sur le tourisme pour soutenir son économie. En 2019, il avait accueilli 31,9 millions de visiteurs étrangers, un nouveau record, et visait la barre des 40 millions en 2020, l’année où les jeux Olympiques de Tokyo devaient initialement se tenir. La pandémie avait ruiné cet objectif et les JO s’étaient tenus à huis clos en 2021.