Le top 5 des destinations de ski les moins chères d’Europe (et des plus chères)

Le comparateur de prix Holidu a établi un classement méticuleux des stations et domaines skiables les plus abordables d’Europe. Une liste précieuse pour ceux qui n’auraient pas encore réservé leurs vacances à la neige.

Les températures glaciales vous donnent une furieuse envie d’aller tâter de la poudreuse ? Bonne nouvelle : Holidu a dégotté les lieux où il fera bon planter ses bâtons dans les mois à venir. On vous dévoile ici les noms des stations, avec le prix moyen journalier par personne d’un forfait de ski et d’un hébergement. D’abord les 5 plus chères… ensuite les 5 plus abordables.

Les 5 plus onéreuses

Zermatt, Suisse – 248 euros

Dans une région qui abrite les plus hauts sommets du pays, l’offre ne manque évidemment pas. On est là au cœur des Alpes valaisannes, aux pieds du mythique Cervin, sur un domaine skiable s’étendant sur 200 km… Ça a un prix !

Eggli – La Videmanette, Suisse – 231 euros

C’est du côté de Gstaad que se déploie ce domaine reliant les montagnes d’Eggli et de La Videmanette. Atouts des lieux : des pistes soigneusement entretenues, des télécabines ultramodernes et un tout nouveau resto lounge à l’ambiance chic.

Verbier – La Tzoumaz, Suisse – 229 euros

En patois valaisan, « tzoumaz » signifie « se reposer ». Et justement, ici, après l’effort, on se détend face au Mont-Blanc, au cœur d’une station qui surplombe la plaine du Rhône et qui est directement connectée aux 4 Vallées.

La Tzoumaz Verbier Suisse

Obergurgl-Hochgurgl, Autriche – 214 euros

Les skieurs peuvent monter jusqu’à 3080 mètres, sur une plate-forme futuriste offrant une vue imprenable sur les Alpes de l’Ötztal et les incroyables Dolomites. Après ? Les pistes déposent les sportifs jusqu’à la porte de leur hôtel…

St-Moritz, Suisse – 193 euros

La perle des Grisons reste une valeur sûre en matière de jolies pistes et de cures thermales. Autant dire que l’on skie l’esprit léger dans cette station où le sport d’hiver est né vers la fin du XIXe siècle sous l’impulsion du patron d’un Kulm Hôtel… toujours ouvert.

Les 5 plus abordables

Artouste-Laruns, France – 40 euros

La très belle vallée d’Ossau, dans les Pyrénées, est à conseiller pour un séjour familial dans un cadre aussi enchanteur que paisible, loin des après-ski bruyants. A tester aussi sur place : le petit train jaune qui traverse les montagnes ou l’escape game « Le tombeau de la momie ».

Autrans – La Sure, France – 39 euros

Dans l’arrondissement de Grenoble, cette station sans prétention possède 20 kilomètres de pistes dédiées aux skieurs comme aux snowboardeurs. Idéal pour les aguerris… et les apprentis, grâce à l’école de ski et les parcours ludiques « les marmottons ».

Seyne – Le Grand Puy, France – 39 euros

Deux pistes vertes, trois bleues, cinq rouges et trois noires : il y a ici largement de quoi satisfaire tous les appétits. Et à propos d’appétit, on est ici à la frontière entre la France et l’Italie, ce qui signifie des après-ski alternant raclettes et pizzas montagnardes… Qui dit mieux ?

Gresse en Vercors, France – 38 euros

C’est la station la moins chère de France… mais cela n’enlève rien à son charme, puisqu’elle est offre une vue somptueuse sur le point culminant du massif du Vercors : le Grand Veymont. L’activité dont les kids raffolent ? Le snowtubing, soit de la glisse sur bouée.

Vasilitsa, Grèce – 36 euros

Direction la Macédoine occidentale pour profiter du domaine skiable le moins cher d’Europe. Le forfait journalier est imbattable : 13 euros par adulte, et 9 euros par enfant. Au menu : 22 km de pistes, sept remontées mécaniques et du retsina qui coule à flots en fin de journée.

Pour des infos plus détaillées, rendez-vous sur le site de Holidu.