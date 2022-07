Les 29 plus belles (petites) villes des Etats-Unis

Les Etats-Unis ont beaucoup à offrir, des chaînes de montagnes, les paysages rocheux, l’océan à perte de vue en passant par les pleines majestueuses. Pour les amateurs de découvertes, c’est le continent qu’il ne faut pas manquer. Découvrez les 29 plus belles villes des USA.

Hana, à Hawaii

Hana, Hawai © Getty Images/iStockphoto

Le mot Hana signifie « paradis » en hawaïen et c’est exactement ce que représente cette petite ville. Profitant du peu de touristes, la population aiment profiter des plaisirs que cette ville à offrir, tels que la randonnée, les balades sur la plage et l’observation de merveilleux paysages.

Friday Harbour, dans l’état de Washington

Friday Harbor, Washington © Getty Images/iStockphoto

Avec ses 2000 habitants, cette ville au climat méditérrannéen est l’endroit parfait pour les balades en bâteau et le kayak.

Beaufort, en Caroline du Sud

Beaufort, Caroline du Sud © Getty Images/iStockphoto

La belle ville de Beaufort est située sur une île côtière de la Caroline du Sud. Si vous souhaitez un endroit beau et paisible, c’est l’endroit qu’il vous faut. Vous ferez un véritable bon dans le temps grâce à ses maisons datant de la Guerre Civile, ses rues pavées, et ses calèches.

Holland, dans le Michigan

Holland, Michigan © Getty Images/iStockphoto

Entourée des célèbres tulipes rouges, on se croirait presque à Amsterdam. Moulins, fermes, fleurs et ambiance chalheureuse compose cette petite ville du Michigan.

Breckenridge, Colorado

Breckenridge, Colorado© Getty Images/iStockphoto

Ce paysage enneigé est l’un des plus beaux des Etats-Unis, si le froid ne vous effraie pas et que vous êtes amateur de sports d’hiver, c’est le lieu à ne pas manquer.

Coeur d’Alene, Idaho

Coeur d’Alene, Idaho © Getty Images

Pour beaucoup, cette petite ville du nord de l’Idaho est souvent sans intérêt et pourtant, elle fait véritablement partie des petits trésors de l’Amérique. Connue pour ses sports aquatiques, pour ses montagnes et ses forêts, elle comblera les personnes en quête de repos et de vacances comme à la campagne.

Lake Placid, New York

Lake Placid, New York © Getty Images/iStockphoto

Au milieu des bois en plein état de New York, Lake Placid est un endroit doux, et convivial. Dans ce lieu, on est comme déconnecté de la vie en ville. Des petites boutiques, des fleurs, des arbres, un lac paisible de quoi profiter de la nature à son état le plus pur.

Eureka Springs, dans l’Arkansas

Eureka Springs, Arkensas © Getty Images/iStockphoto

Cette jolie ville est un incontournable pour ceux qui partent à la découverte des perles des Etats-Unis. Classée au patrimoine historique, Eureka Springs anciennement appelée « The Magic City » (la ville magique) est une très apprécié des touristes.

L’île de Mackinac, Michigan

Mackinac © Getty Images/iStockphoto

Célèbre pour ses délicieux caramels mous, son absence de traffic, son abondance de cheveux et ses adorables paysages, Mackinac City est une ville calme mais pleine de vie. A ne pas rater pour les amateurs de balade en vélo.

Leavenworth, Washington

Leavenworth, Washington © Getty Images/iStockphoto

A Leavenworth, on se croirait presque en dehors du continent, avec son architecture d’inspiration bavaroise. La ville de Leavenworth, au nord-ouest du Pacifique, se trouve entre une magnifique chaîne de montagnes et possède des bâtiments et des maisons qui vous donneront l’impression d’avoir été transportés dans une petite ville allemande.

Camden, dans le Maine

Camden, Maine © Getty Images/iStockphoto

Succombez au charme de la petite ville de Camden. Remplie de petites boutiques et de restaurants locaux, c’est l’endroit parfait pour les visiteurs. Vous aurez également la possibilité d’admirer ses collines et son architecture pittoresque.

Asheville, Caroline du Nord

Asheville, Caroline du Nord © Getty Images/iStockphoto

Nichée dans les Blue Ridge Mountains, cette partie magnifique de la Caroline du Nord est remplie de fleurs sauvages, de verdure, et des jolis petits quartiers.

Mcway Falls, en Californie

McWay Falls, Californie © Getty Images/iStockphoto

Cette petite ville est un vrai joyau californien. Vous pourrez profiter des jolies maisons et de plages à perte de vue.

Ithaca, dans l’état de New York

Ithaca, New York © Getty Images/iStockphoto

À seulement quatre heures de route de New York, la beauté naturelle d’Ithaca rivalise avec celle de la ville de Big Apple. Les millions d’arbres deviennent magnifiquement verts au printemps et en été.

Nantucket, Massachussetts

Nantucket, Massachussets © Getty Images/iStockphoto

Ayant déjà fait fondre le coeur de Taylor Swift et des Kennedy, cette petite ville pittoresque est un petit coin d’accalmie dans la folie des grandes villes. Son célèbre phare, sa faune, sa flore, tout en fait son charme.

Ojai, en Californie

Ojai, Californie © Getty Images/iStockphoto

Quand on veut le charme de la Californie sans le raffut d’Hollywood, Ojai est l’endroit parfait. Des paysages à couper le souffle, de jolies chambres d’hôtes, d’excellent restaurants, des boutiques et même des spas, de quoi bien se ressourcer lors d’une escapade à Los Angeles (à 2 heures seulement).

Paia, Hawaii

Paia, Hawaii © Getty Images/iStockphoto

Sur la magnifique côte nord de Maui se trouve la ville de Paia. Pleine de hippies, de bibelots, de cours de yoga et de galeries, la ville de Paia est facilement la ville la plus bohème de Maui.

Santa Barbara, Californie

Santa Barbara, Californie © Getty Images

Au nord de Los Angeles se trouve la magnifique ville de Santa Barbara. Célèbre pour le nombre impressionnant de célébrités y habitant et ses fabuleux palmiers, cette ville fera le bonheur de tous. Profitez des magnifiques vues de l’océan, de son temps toujours clément et de sa sublime architecture.

Santa Fe, au Nouveau-Mexique

Santa Fe, Nouveau Mexique © Istockphoto

La ville de Santa Fe brille par sa diversité. Avec ses monuments d’époque, sa cuisine et ses spécificités, vous ne risquez pas de vous y ennuyer.

Saratoga Springs, New York

Saratoga Springs, New York © Getty Images/iStockphoto

L’état de New est décidément plein de surprise. Saratoga Springs avec son passé historique, ses vergers, ses fermes et ses nombreux sentiers de randonnées en est une. En été, les habitants aiment louer des chalets sur les rives du lac et se détendre et profiter de la beauté naturelle des Adirondacks.

Savannah, en Géorgie

Savannah, Georgie © Getty Images

Pas très loin d’Atlanta, Savannah est tout aussi élégante. Cette ville remplie de charme et d’histoire ne vous laissera pas de marbre.

Sedona, Arizona

Sedona, Arizona© Getty Images/iStockphoto

Considéré par beaucoup comme le centre spirituel de l’Arizon, Sedona séduit. Couvert de roches rouge foncé et niché sous des montagnes à couper le souffle et une forêt de pins, Sedona est pleine d’énergie. Un véritable spectacle pour les yeux.

Sitka, Alaska

Sitka, Alaska. © Getty Images/iStockphoto

Sitka se trouve entre les montagnes Three Sisters de l’Alaska et le golfe d’Alaska. Cette ville reculée est une destination magnifique pour tout aventurier et amoureux de sports en plein air.

Sonoma, en Californie

Sonoma, Californie © Getty Images/iStockphoto

Avis aux amateurs de vins et de vignobles, c’est le lieu rêvé. Connu comme l’un des plus beaux lieux d’Amérique, Sonoma surfe sur son succès pour attirer chaque jour un peu plus de touristes et faire profiter de son savoir aux plus intéressés.

St-Augustine, en Floride

St. Augustine, Floride © Getty Images/iStockphoto

Un petit peu d’Espagne en plein coeur de la Floride, c’est possibile grâce à Saint-Augustine. Cette ville est une des principales destinations pour les amoureux de découvertes.

Stowe, Vermont

Stowe, Vermont © Getty Images/iStockphoto

C’est un petit coin perdu du Vermont qui mérite le détour. Stowe est tellement dédié au ski, qu’elle en abrite « Le Musée du Ski du Vermont » , en hiver comme en été, cette chaleureuse ville accueille les nombreux visiteurs.

Taos, Nouveau-Mexique

Taos, Nouveau Mexique © Getty Images/iStockphoto

Non loin de Santa Fe, se trouve Taos une destination fantastique et abordable pour des vacances en famille.

Vali, dans le Colorado

Vali, Colorado © Getty Images/iStockphoto

Cette ville du Colorado est idéale pour faire du snowboard en hiver, et du golf en été. Autant dire qu’on ne manque pas de choses à faire là-bas.

Woodstock, Vermont

Woodstock, Vermont. © Getty Images/iStockphoto

Woodstock est célèbre pour son histoire qui attire de nombreux touristes chaque année, mais pas que sa verdure, son atmosphère et son calme également.