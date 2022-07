Les plus belles plages du monde 4/6: Porto Santo Golden Beach au Portugal

Cet été le Vif Weekend vous fait découvrir les plus belles plages du monde. Cette semaine, cap sur celle de Porto Santo, située dans l’archipel de Madère, élue la plus belle d’Europe. Avec son sable fin et doré, elle conquerra le cœur de plus d’un voyageur, à l’instar de sa grande sœur, l’île de Madère.

C’est en 2022 que la plage de Porto Santo a acquis son titre, élue par un panel de plus de 12 000 voyageurs à l’occasion de la grande enquête d’European Best Destinations.

Située dans l’archipel de Madère, cette plage de L’Île Dorée a su charmer le cœur des visiteurs avec ses quelques 9 km de plage et son eau turquoise. Plusieurs attraits : esthétique bien sûr, avec son sable fin et doré, mais aussi thérapeutique, et ses vertus contre les rhumatismes et les varices. Nombreuses sont les personnes qui s’y rendent chaque année.

Golden Beach, Porto Santo, Madeire © annoyingbartender Getty Images/iStockphoto

Ce titre n’est pas étonnant lorsque l’on sait que Madère a été choisie six fois comme meilleure destination insulaire du monde et huit fois pour l’Europe par les World Travel Awards. Une autre plage de l’archipel, celle de Seixal, fait également partie du top 3 des plus jolies plages européennes grâce à son sable noir issu de l’activité volcanique.

Question installations, ce lieu paradisiaque n’est pas en reste. Hôtels, restaurants, activités sportives et bien-être, il propose à ses visiteurs un compromis idéal entre nature, farniente et divertissement.

Parmi les infrastructures, on peut citer le Golf de Porto Santo créé par le golfeur Severiano Ballesteros et considéré comme l’un des plus beaux terrains du monde. Une belle occasion d’entraîner son swing face à l’infini de la mer.

Divers points de vue plus époustouflants les uns que les autres sont également accessibles sur la côte à seulement quelques kilomètres de la plage. Un voyage sur l’îlot de Porto Santo est l’occasion rêvée d’aller découvrir sa grande sœur, Madère. Plus proche de Marrakech que de Lisbonne, cette île volcanique est remarquable par ses paysages, ses jardins botaniques propices aux déambulations paresseuses mais aussi à une pause pour déguster un vin du cru. Pour les passionnés de football : Cristiano Ronaldo est né à Funchal. Une statue à son effigie a été érigée près de la Côte et un musée se trouve juste à côté de celle-ci.

Par Shirine Ghaemmaghami