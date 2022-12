Destination Francfort: les meilleures adresses d’une Francfortoise d’adoption

En moins de quatre heures, vous pouvez vous rendre en train de Bruxelles à Francfort, en Allemagne. La ville jouit d’une communauté créative et culinaire qui en fait une ville très dynamique. Justina Honsel en a fait sa ville d’adoption et nous livre ses adresses préférées, pour profiter comme les locaux.

L’Allemande Justina Honsel a déménagé de Francfort à Anvers l’année dernière. Jusqu’à la fin de l’année, elle gère un pop-up, Merge, dans la Volksstraat. Elle n’y vend que des marques de mode et de design allemandes et des œuvres d’art. Elle fait encore régulièrement la navette avec Francfort, où elle a vécu et travaillé pendant huit ans en tant que directrice artistique et consultante en marques.

Lindley Lindenberg

« Lindley est un magnifique hôtel design situé à l’est de Francfort, même si je le décrirais plutôt comme une maison d’hôtes. Le bar et le restaurant sont végétaliens, mais il y a aussi une cuisine au sixième étage, avec accès à la terrasse sur le toit, où vous pouvez préparer vos propres repas. Vous trouverez des herbes fraîches dans l’herboristerie intérieure. Il y a également une bibliothèque et un espace de concert, où des spectacles ont lieu tous les derniers dimanches du mois. »

Lindleystrasse 17, @lindenberghotels

Mehlwassersalz

« Dans le Musée d’art moderne (MMK.ART), mes amis Dennis et Milan tiennent un bistrot avec une boulangerie bio, Mehlwassersalz. C’est un endroit agréable pour prendre le petit-déjeuner ou acheter une délicieuse brioche pour la route. Je recommande également le pain au levain. Le musée lui-même propose encore une exposition de l’artiste belge Stéphane Mandelbaum jusqu’au 1er janvier 2023. »

Domstraße 10, @mehlwassersalz

Cool Climate

« Juste derrière le musée, vous trouverez Cool Climate, un marchand de vin qui propose une excellente sélection de vins naturels d’Allemagne. Ils les achètent directement auprès des vignerons avec lesquels ils ont une relation personnelle. »

Berliner Strasse 20, @coolclimate

Chairs

« Ce restaurant est meublé, vous l’avez deviné, d’un méli-mélo de chaises. Ils ne cuisinent qu’avec des ingrédients biologiques de la région. Le menu change donc presque quotidiennement et est déterminé par ce qu’ils trouvent au marché frais ce jour-là. J’y commande régulièrement le carpaccio de pleurotes avec du pain au levain et du beurre maison. Un menu surprise de quatre plats coûte 75 euros, mais vous pouvez aussi manger à la carte. »

Gronauer Strasse 1, @chairsffm

Librairie Walther König et Kleinmarkthalle

« Chez Walther König, vous trouverez une belle sélection de livres d’art – et de magazines. Elles comptent désormais plus de 40 boutiques dans le monde et sont souvent rattachées à des musées. À Francfort, ils se trouvent dans le bâtiment de la Kleinmarkthalle, un foodhall accueillant où l’on peut acheter des fruits et légumes frais, mais aussi manger des huîtres et boire un verre de vin. »

Hasengasse 5-7, @buchhandlungwaltherfranzkoenig, kleinmarkthalle.de

Fahrgrasse

« Fahrgrasse » est une rue connue avec beaucoup de belles galeries. Au Drei Kaffeebar, vous pouvez boire le meilleur café de Francfort. N’oubliez pas non plus de faire un tour au Maria Store. Vous y trouverez principalement de petites marques allemandes indépendantes de mode et d’accessoires pour femmes, telles que Rabens Saloner et Hope. La propriétaire, Myriam Beltz, organise aussi régulièrement des conférences et de petites expositions d’artistes locaux dans sa boutique. »

Drei Kaffeebar, Fahrgasse 23, @drei.kafeebar et Maria Store, Fahrgasse 10, @maria.shop.frankfurt

AMP Bar

« Pas besoin d’aller dans un club pour aller danser à Francfort. Le Red Light District compte de nombreux bars et restaurants. Mon préféré est l’AMP Bar : l’intérieur est cool, ils servent de bons vins naturels et ils passent de la bonne musique house et électronique pendant le week-end. »

Gallusanlage 2, @amp_yourself