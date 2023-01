6 hôtels de séries où on peut vraiment dormir

De Sex and the City à The White Lotus, en passant par Peaky Blinders, voici 6 hébergements ayant servi de décor à des séries formidables et où n’importe qui peut réserver une nuitée.

Le palace de The White Lotus

Récemment récompensée par le Golden Globe de la mini-série, The White Lotus est une vraie invitation au voyage. Si la saison 1 se déroulait dans l’éblouissant Four Seasons Maui à Hawai, la suite a posé ses caméras en Italie, au tout aussi somptueux San Domenico Palace de Taormina. Deux hôtels qui existent pour du vrai. Mais la deuxième saison a ajouté un autre lieu incroyable à son décor : la Villa Tasca, à Palerme, dont les splendides pièces aux ornements datés des années 1500 n’ont d’égale que son jardin luxuriant. Pourquoi on en parle ? Parce que la villa vient d’arriver à la location dans le catalogue Airbnb, et qu’on s’imagine déjà y siroter un prosecco bien frais au bord de sa piscine. Même qu’avec Jennifer Coolidge, ce serait encore plus cool.

A réserver ici.

L’hôtel de Sex & the City

Okay, la série n’est pas toute neuve : ça fait déjà 25 ans (si si) que Carrie Bradshaw est apparue pour la première fois sur nos petits écrans. La bonne nouvelle, c’est que les fans ont eu largement de mettre un peu d’argent de côté pour aller s’offrir un détour par le Soho Hotel, à New York. Soit pour y boire un verre, soit pour y loger dans un écrin de luxe que Carrie, Samantha, Charlotte et Miranda ont jadis marqué de leur empreinte en y déliant régulièrement leur langue. Les stilettos sont bien là et le rooftop est canon. A noter également : Airbnb vient de recréer l’appartement emblématique de Carrie, au cœur de Manhattan, avec son immense garde-robe et on aslon pour siroter un Cosmopolitan. What else ?

www.sohohouse.com

View this post on Instagram A post shared by Airbnb (@airbnb)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La maison de Peaky Blinders

La ville de Birmingham peut remercier les Peaky Blinders : les touristes n’ont jamais été aussi nombreux à vouloir venir vagabonder dans les ruelles où se déroule l’intrigue de cette éblouissante série. Si les fans adorent aller se faire un petit selfie – en casquette, of course – devant le pub The Garrison, les plus mordus iront carrément réserver une nuit dans un cottage du paisible village de Tatton Estate (comté de Cheshire). Pourquoi donc ? Y admirer la façade qui, dans la saison 4, est présentée comme la maison du monsieur Arthur Shelby. A l’intérieur, par contre, ça n’a pas grand-chose à voir… Mieux vaut le savoir.

Le « paradis » de Nine Perfect Strangers

Si vous n’avez pas vu cette fantastique série (adaptée du livre éponyme de Liane Moriarty), on vous suggère de combler très vite cette lacune. Parce que le décor a lui tout seul mérite le détour : une résidence de luxe baptisée Tranquillum House, où se réunissent neuf visiteurs venus profiter d’une cure de bien-être… qui va tourner au vinaigre. Bonne nouvelle : dans la vraie vie, les hôtes sont ravis de séjourner dans ce havre de paix baptisé Soma Retreat. Certes, on n’y est pas accueilli par Nicole Kidman, mais le cadre, entièrement dédié au yoga et à la méditation, baigne dans une ambiance apaisante qui atteint son paroxysme dans la forêt de bambou qui l’entoure. C’est où ? A Byron Bay, en Australie. Oui, c’est loin. Mais c’est beau. Mais c’est loin.

somabyron.com.au

La villa du Prince de Bel-Air

Encore une vieille série ? Oui, mais quelle série ! Cultissime, Le Prince de Bel-Air n’a pas seulement lancé la carrière de Will Smith, elle a aussi aidé le rap américain et ses codes vestimentaires à traverser l’Atlantique. La grande villa blanche où vivaient Will, Carlton et les autres ? Elle se trouve à Los Angeles et, à l’occasion des 30 ans de la série, elle a été ouverte aux touristes désireux d’y séjourner le temps d’une expérience… éphémère. Au menu : 400 m2 de luxe total, avec 4 salles de bains, 5 chambres à coucher et une piscine. A l’heure d’écrire ces lignes, les vrais résidents ont réintégré leur maison, qui est privée, mais ils ont promis de ré-itérer le concours… pour les 40 ans de la série ? D’ici là, désolé, mais vous avez probablement le générique en tête, ne nous remerciez pas, c’est cadeau.

L’hôtel d’Emily in Paris

Pas de surprise : c’est dans la capitale française qu’il faut se rendre pour marcher sur les traces de la jeune héroïne à la garde-robe plus fringante que douze Fashion Week réunies. Pour une simple pause déjeuner, direction le restaurant Terra Nera – alias Les Deux Compères dans la fiction – où Emily adore s’attabler. Et pour la nuitée, il suffit de réserver une nuit au célèbre Plaza Athénée, adresse mythique de l’avenue Montaigne qui, en été, se pare de géraniums rouges aux balcons. C’est là que la pétillante Américaine fait une rencontre qui va changer toute sa vie dès la première saison de la série… So chic !

A lire aussi: notre article sur les mythiques hôtels de cinéma.