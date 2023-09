Destination farniente: 3 hôtels avec vue panoramique sur la Méditerranée

Pour prolonger l’été, cap sur trois nouveaux hôtels avec un point commun: la vue sur la Méditerranée est offerte par la maison.

1. Festival de charmes à Cannes

Il aura fallu cinq années de travaux et deux ans de fermeture pour que le Carlton de Cannes retrouve sa splendeur d’antan… mais en mieux. Imaginée par l’architecte d’intérieur Tristan Auer qui a convoqué les meilleurs artisans du pays, la rénovation a privilégié les matières organiques et les teintes claires.

Parmi les nouveautés: une immense piscine à débordement, des terrasses élégantes et deux nouvelles ailes abritant des résidences de luxe. Bref, l’hôtel où Grace Kelly et Cary Grant se sont mis La Main au Collet mérite toujours sa mention «mythique».



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Dès 460 euros la nuit. carltoncannes.com

2. Une crique, c’est chic en Espagne

Le studio d’architecture Quintana Partners a misé sur les formes élégantes et arrondies pour donner vie au lumineux Isabella’s Llafranc, situé dans l’un des plus beaux villages côtiers de la Costa Brava. Un lieu paisible à souhait, dont les chambres en camaïeu blanc azuré donnent la réplique à un restaurant aux tons chauds servant une exquise cuisine italo-méditerranéenne. Le décor? Des falaises, quelques maisons blanches posées sur la colline et un petit port de plaisance baignant dans une crique qu’un certain Dalí appréciait particulièrement…



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Dès 171 euros la nuit. isabellasllafranc.com

3. Beauté céleste en Grèce

Si vous n’avez jamais entendu parler de l’île de Céphalonie (Kefalonia pour les intimes), c’est que la Grèce a encore quelques secrets pour vous. Envie de faire connaissance? Direction le Celestial, splendide nouvelle adresse qui a pris ses quartiers au cœur d’une nature luxuriante, à quelques pas de plages immaculées et de paisibles villages de pêcheurs. Au programme? De la détente totale, notamment du côté des piscines à débordement ou du restaurant Florencia qui promet «une expérience gastronomique dans une oasis de tranquillité» – et on le croit sur parole.

Dès 200 euros la nuit. celestialhotelkefalonia.com