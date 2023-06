Hôtels pas chers (et chics): 6 adresses entre 69 et 150 euros aux Pays-Bas

Pas toujours besoin de se ruiner pour s’offrir une escapade en ville. La preuve avec ces six adresses aux Pays-Bas, qui promettent des nuits de rêve, à petit prix (à partir de 69 euros).

À Amsterdam

Volkshotel, Amsterdam – Dès 69 euros

La chambre Businessman’s Trip au Volkshotel © SDP

Ce bâtiment qui abritait la rédaction du journal néerlandais De Volkskrant accueille désormais un hôtel animé de 216 chambres, toutes différentes. Les établissements de la métropole sont très chers et la seule chambre du Volkshotel à moins de 150 euros est la cabine, avec lit double, petite armoire et coffre-fort. Vous partagerez la douche et les toilettes avec les autres cabines, mais l’accès au sauna et aux bains à remous sur le toit-terrasse est gratuit, tout comme la vue sur Amsterdam. Le week-end, un programme animé de spectacles et de DJ sets vous attend.

Wibautstraat 150, Amsterdam, volkshotel.nl

À La Haye

Hotel Pistache, La Haye – Dès 126 euros

Les papiers peints représentant des mouettes et les doux tons bleus sont un clin d’œil à la mer dans les chambres de ce boutique-hôtel décoré par des architectes d’intérieur. Le point de départ idéal pour partir à la découverte du centre-ville et de la plage de La Haye, car il se situe juste entre les deux. Entièrement sans contact, l’adresse a néanmoins conclu un partenariat avec le Café Blossom, un bar qui peut vous livrer votre petit-déjeuner au lit. Le site Web de Pistache regorge de recommandations à proximité.

Scheveningseweg 1, La Haye, hotelpistache.com

Hotel Bries, La Haye – Dès 142 euros

Chambre familiale à l’Hotel Bries © SDP

Non loin de la plage de Scheveningen, cet hôtel est idéalement situé pour profiter d’une bouffée d’air frais au bord de la mer, avant de prendre un café en ville ou visiter le musée de la Côte. Avec son intérieur moderne rouge, bleu et blanc, il s’adresse aux voyageurs qui aiment se passer d’une salle de petit-déjeuner traditionnelle, d’un bar ou de procédures d’enregistrement fastidieuses. Ici, le check-in se fait par smart-phone, le petit-déjeuner peut être livré dans votre chambre et un employé reste joignable par téléphone pour toute demande.

Van Aerssenstraat 65, La Haye, hotelbries.com

À Maastricht

The Dutch, Maastricht – Dès 144 euros

The Dutch © SDP

Direction le Wyck, un quartier en plein renouveau rassemblant certaines des adresses les plus hype de la ville. A commencer par cet hôtel à la déco photogénique à souhait, dont le bar branché mélange touristes et locaux une fois la nuit tombée. Après un passage par l’espace Hangout, où livres, jeux de société mais aussi café sont à disposition, c’est un régal de plonger dans la literie confortable de cet hôtel qui a fait le pari (réussi) de maintenir des prix accessibles tout en offrant un éventail de services, dont des matelas Auping, à ses convives.

Wilhelminasingel 60,

Maastricht, hotelthedutch.com

À Rotterdam

Hotel âme, Rotterdam – Dès 120 euros

Une salle de bains de l’Hotel âme © SDP

Derrière la belle façade néoclassique de ce boutique-hôtel, se cachent 14 chambres, un café et un concept store. Situés dans le centre de Rotterdam, à proximité du parc des Musées, les lieux sont un havre de tranquillité. Ode à l’esthétique japonaise et scandinave, l’intérieur est baigné de tons clairs et d’une forte dose de lumière naturelle. Le café propose les produits d’un torréfacteur local servis dans des tasses en céramique faites à la main. Celles-ci sont également disponibles dans la boutique, avec divers objets lifestyle de l’hôtel.

Eendrachtsweg 19, Rotterdam, hotelame.com

Supernova, ROTTERDAM – Dès 116 euros

Supernova © SDP

A quelques minutes à pied du centre-ville, Supernova se présente comme un non-hôtel, car les chambres doivent donner l’impression d’être chez soi, mais en mieux. Certaines, agréablement décorées, disposent d’un balcon ou d’un jardin. La Superette, elle, propose des collations et des souvenirs créés par des designers locaux, tandis que le bar Supper délivre des cocktails et une petite restauration. Bon savoir: du mercredi au samedi, le restaurant est géré par deux sommeliers ayant une expérience internationale et servant dans de grands restaurants.

’s Gravendijkwal 68,

Rotterdam, supernovahotel.nl

