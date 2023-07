Petit dernier de la chaîne britannique The Hoxton, cet hôtel est implanté dans une tour brutaliste emblématique du centre ville. Son restaurant et bien sûr son rooftop offrant une vue à 360° sur la capitale sont devenus en moins de deux les nouveaux hot spots de vie bruxelloise.

Où – The Hoxton, 1 Square Victoria Régina à 1210 Bruxelles.

Genre – Hôtel urbain branché, resto et rooftop à l’ambiance sud américaine Idéal pour… les duos en quête d’une soirée prolongée jusqu’au bout de la nuit dans l’un des lieux qui fait en ce moment vibrer la capitale. Prix – Dès 160,65 euros (Hot Summer Rate) la nuit en chambre double Cosy hors petit-déjeuner Sur le web – www.thehoxton.com

On y va pour quoi ?

Les cocktails du Tope sont un must © Thomas Elliot

Profiter à fond de ce nouveau hot spot de la nuit bruxelloise en passant la nuit sur place après avoir découvert la cuisine d’inspiration péruvienne du restaurant La Cantina Valentina. Craquer pour la vue – et les cocktails – à tomber de son bar rooftop Tope situé au 22ème étage.

Les premières impressions

Difficile de ne pas se sentir tout petit aux pieds de cette tour brutaliste imposante de 22 étages où le béton et le verre sont rois. Un contraste d’autant plus saisissant avec l’intérieur chatoyant et chaleureux qui nous fait voyager dans le temps et dans l’espace.

D’un seul coup, c’est comme si l’on se retrouvait propulsé dans les années 70, dans un pays à la végétation tropicale luxuriante qui déborde jusque sur la terrasse extérieure du rez-de-chaussée. On a beau être à deux pas de la Rue Neuve, Bruxelles paraît soudain bien loin.

La Cantina Valentina © The Good Com

On est aussi frappé par l’énergie qui se dégage du lieu : même un dimanche soir, jour de notre visite, le lobby bruisse d’une jeunesse curieuse de se montrer là où il faut être vu en ce début d’été.

Le temps de passer par la réception et nous voilà en route pour le 19ème étage où nous attend notre chambre Roomy qui plonge sur les lumières de la ville.

L’histoire

Construite en 1978 à Saint-Josse, celle que l’on appelle désormais le Tour Victoria a longtemps abrité le siège européen d’IBM. Le père d’une de mes amies y travaillait dans les années 80. Nous avions l’habitude de l’y retrouver en fin de journée pour qu’il nous ramène lors de nos excursions dans le centre-ville.

Je me souviens encore très bien des grands baies vitrées de son bureau donnant sur le jardin botanique voisin, du béton omniprésent et de la déco froide et épurée des lieux. J’étais donc bien curieuse de découvrir ce que l’endroit était devenu.

La terrasse extérieure du resto La Cantina Valentina © The Hoxton Brussels

Si le caractère brutaliste du bâtiment est très bien préservé, l’atmosphère est aujourd’hui toute autre. La tour accueille depuis le 22 mai dernier le 14e établissement de la chaîne branchée The Hoxton née dans l’est de Londres il y a un peu moins de 20 ans.

Elle abrite aussi le siège du groupe WPP, qui rassemble des agences de communication et de publicité. On y trouvera très prochainement un nouvel espace de coworking. Avec les 198 chambres de l’hôtel, le restaurant et le bar en rooftop, cela promet du monde à tous les étages.

L’intérieur

Imaginée par AIME Studios, la déco de l’hôtel nous replonge dans l’esthétique des années d’origine de la tour. Avec un esprit vintage 70 marqué par des couleurs sursaturées et sa collection éclectique de meubles chinés dans les brocantes et chez les antiquaires de la région, le lobby donne l’illusion de se retrouver tout à coup dans un film de Wes Anderson.

Le béton brutaliste reste bien présent © The Hoxton Brussels

On y trouve bien sûr la réception mais aussi un café – qui le soir se transforme en bar à cocktail – où l’on peut s’installer pour travailler ou prendre un verre avec des amis. Au mur on découvre des oeuvres d’art commandées aux artistes bruxelloises Madeleine Schilling et Claire de Quenetain.

A l’étage du dessous, The Hox Gallery qui sert de plateforme aux artistes et créateurs locaux contribue à l’ambiance résolument arty des lieux. En ce moment on peut y découvrir le travail de Bieke Buckinx connue pour son style figuratif aux couleurs éclatantes.

Les chambres

Direction les chambres situées entre le 13ème et le 21ème étage. Elles ont toutes une vue spectaculaire sur Bruxelles. Disponibles dans trois catégories – Cosy, Roomy et Biggy – elles cultivent toutes un esprit rétro tout en laissant apparaître par endroit des architraves en béton brut du bâtiment d’origine.

Bain avec vue © The Hoxton Brussels

Difficile de résister à la tentation de sortir sa caméra dès le pas de la porte tant tout ceci est Instagrammable/TikTokable en diable. En vrac on vous pointe les armoires en noyer et les tapis aux motifs géométriques. Mais aussi les sanitaires rose mastic sur fond de fond de carrelage bleu marine et les luminaires en cannelage que l’on aimerait ramener chez soi.

Chambre Biggy © The Hoxton Brussels

Un très bon point en prime pour les épais matelas bien moelleux dans lesquels on s’enfoncera plus tard avec délice. Et les petits détails avec lesquels on a tout de suite envie de jouer comme le téléphone à cadran – mais qui ne tourne hélas pas – et la radio Robert’s sur laquelle connecter sa musique. L’idée à piquer pour chez soi? Les stores en verre occultant posés sur le bureau séparent ingénieusement la partie chambre de l’espace salon.

Côté restauration (et boissons)

Un mot sur le rooftop Tope d’abord, et sa terrasse à 360° au 22ème étage. C’est en quelques semaines devenu l’un des endroits les plus branchés de Bruxelles. La déco et la cuisine s’inspirent ici de différentes régions du Mexique.

On peut aussi manger au Tope © Thomas Elliot

On peut y manger des tacos copieux et d’autres spécialités mexicaines comme l’aguachile ou le pollo à la plancha. Côté mixologie, vous ne serez pas déçus par le vaste choix de cocktails à base de tequila et de mezcal. Un DJ résidant s’y produit les jeudis, vendredis et samedis soirs pour ambiancer le coucher du soleil.

Au rez-de-chaussée, La Cantina Valentina ouverte du matin jusqu’au soir propose un menu créé par le chef Adam Rawson spécialiste de la cuisine préruvienne. Il est mis en musique sur place par Alex Joseph et toute sa brigade que l’on voit s’activer depuis la salle. Ici, tout ou presque se partage, façon tapas.

Cuisine d’inspiration péruvienne à La Cantina Valentina © The Good Com

On peut même commander un poisson entier qui sera servi pour partie en ceviche et pour l’autre grillé ou frit. A ne surtout pas manquer : les aubergines frites moelleuses à souhait et les huitres servies avec une sauce épicée.

Les huitres au menu © The Good Com

C’est aussi là que vous sera servi le matin un petit-déjeuner à la carte aux accents sud-américains (pancake au quinoa, açai bowl, toast avocat et chimichurri), à arroser de café peruvien ou d’un jus exotique fraîchement pressé.

Petit-déjeuner à la carte © The Good Com

Offres et services

Des vélos électriques peuvent être empruntés à la réception, où vous attend un petit coin épicerie. En revanche, pas de salle de sport ou de piscine.

A faire dans les environs

Voisin du Botanique, The Hoxton est donc le spot parfait si l’on vient de loin pour passer la nuit à Bruxelles après une soirée de concert. La rue Dansaert, hot spot de la mode belge est à un petit quart d’heure à pied de l’endroit qui voisine aussi avec la rue Neuve, le Théâtre National, le KVS…