Parce qu’il n’y a rien de tel qu’un chouette logement pour rendre un week-end encore plus agréable, Le Vif Weekend teste régulièrement hôtels, chambres d’hôtes et autres lieux de séjour intéressants à maximum trois heures de Bruxelles. Cette semaine, cap sur Londres et le Cove Landmark Pinnacle, en plein Canary Wharf.

Où – 15 Westferry Road, Canary Wharf, Londres, Royaume-Uni. Les stations de métro Canary Wharf de la ligne Elizabeth et de la ligne Jubilee sont à dix minutes de marche.

Style – Studios et appartements avec installations hôtelières dans la plus haute tour résidentielle du Royaume-Uni.

Idéal pour ceux qui voyagent en famille, qui aiment le confort d’un hôtel et qui veulent éviter l’agitation du centre-ville.

Prix – À partir de 187,11 € pour un appartement d’une chambre avec balcon.

Site web – staycove.com

Histoire et intérieur

Les 162 studios et appartements du Cove Landmark Pinnacle sont répartis sur les 10 premiers étages d’une tour résidentielle de 75 étages, située sur la rive sud de la Tamise. Nous étions quatre à séjourner dans un appartement une chambre décoré avec goût et modernité, avec un canapé-lit dans le salon, au huitième étage.

L’appartement dispose d’une cuisine entièrement équipée, y compris d’un lave-vaisselle, d’une salle de bains spacieuse avec une excellente douche à effet pluie et de deux télévisions intelligentes. C’est le lieu de séjour idéal pour ceux qui voyagent avec des enfants et qui ne veulent pas sortir au restaurant pour chaque repas ou dormir dans la même chambre que leurs têtes blondes le soir.

Le rez-de-chaussée accueille une réception permanente où vous pourrez toujours poser des questions et laisser vos bagages avant ou après l’enregistrement et le départ.

PETO

À table!

Il n’y a ni bar ni restaurant au Cove Landmark Pinnacle, mais c’est largement compensé par la diversité des restaurants à proximité.

Sur la liste de nos favoris figurent Dishoom, inspiré par les anciens cafés iraniens de Bombay, le bar branché Hawksmoor et le restaurant végétalien Mallow, où, outre le mille feuille makhani et les gyozas à l’huile verte, il faut absolument goûter le gâteau à la mousse au caramel et au chocolat.

Petit plus : les files d’attente sont souvent moins longues que dans les mêmes restaurants du centre de Londres.

Offres et services

En tant que client du Cove Landmark Pinnacle, vous avez accès au studio de yoga, au salon, à la salle de fitness du 56e étage, au toit-terrasse et au jardin d’hiver, qui offrent une vue imprenable sur la capitale.

Depuis peu, un bar à petit déjeuner est installé dans le hall, où vous pouvez acheter du café, des jus de fruits et un petit déjeuner complet.

PETO

À faire dans les environs

Canary Wharf est situé dans les Docklands, l’ancien port de Londres, au sud-est de la ville.

Jusque dans les années 1980, c’était l’un des ports les plus actifs au monde. Aujourd’hui, le quartier est le centre financier de la ville, sans voiture, avec de nombreux restaurants et bars branchés, des gratte-ciel impressionnants et la plus grande galerie en plein air librement accessible du pays.

Ceux qui cherchent à échapper à l’agitation parfois oppressante du centre de Londres peuvent reprendre leur souffle ici. L’uber-boat vous conduira en 15 minutes au Tower Bridge, où vous pourrez admirer la ville depuis l’eau.

Points forts

– Des vues impressionnantes sur l’horizon londonien

– Les appartements avec chambre séparée et cuisine entièrement équipée

– L’emplacement : au sud-est de Londres, avec un accès facile au cœur de la ville

– La situation en bord de Tamise, avec un arrêt de bateau uber

– La réception ouverte 24 heures sur 24

Les moins

– Le canapé-lit est un peu juste pour des adultes

– Il y a plusieurs entrées et cages d’ascenseur dans le bâtiment, ce qui fait qu’il faut parfois chercher le bon chemin.

