Trois nouvelles adresses (confidentielles) au Portugal

En quête d’évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l’esprit avisé. Cette semaine, trois nouvelles adresses confidentielles pour vivre un printemps parfait au Portugal.

Um, dois, três…

© francisco nogueira

… Et quatro. Voici la nouvelle réalisation de la marque the Addresses qui, depuis 2021, rénove des maisons portugaises pour en faire des cocons de quiétude à l’architecture aussi épurée qu’authentique. C’est à São Bras de Alportel, dans le sud du Portugal, que la Casa Quatro a posé ses atouts: salon cosy, plafond voûté, terrasse sur le toit et patio avec piscine, le tout entouré de collines. Un lieu paisible et intime qui, de surcroît, offre un service de conciergerie à la hauteur de cette demeure au luxe discret…

theaddresses.com

Au bonheur des dunes

© SDP

Situé dans le centre de la jolie ville de Comporta (à environ 1h30 de Lisbonne), l’AlmaLusa est un boutique-hôtel au charme chaud, dont le design fait appel aux couleurs des dunes et de la flore locale. L’hôtel organise des visites guidées pour observer les oiseaux ou les dauphins, mais aussi des randonnées dans les montagnes de Grandola. Quant au Rooftop Bar, il permet de siroter un cocktail ou un bon petit vin d’Alentejo en dégustant des tapas… et en attendant le coucher du soleil tombant sur les rizières.

almalusahotels.com

Lire aussi : Visite de l’hôtel conçu par Christian Louboutin au Portugal, entre raffinement, sérenité et esprit local

L’ivresse d’une ville

© SDP

Petite parenthèse urbaine, ici, au cœur de l’un des plus chouettes quartiers de Porto, alias le Clérigos. Boutique-hôtel de caractère, la Casa da Companhia a été imaginée pour les city-trippeurs en quête d’une escale haut de gamme dans un cadre raffiné. Au programme? Une quarantaine de chambres lumineuses, des piscines extérieure et intérieure, ou un bar pour goûter des portos d’exception. Le resto? Il est tenu par un chef nommé Duarte Batista qui aime faire confiance aux produits de la côte ou des montagnes de Tras-os-Montes.

casadacompanhia.com

Lire nos articles concernant le Portugal