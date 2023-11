Mareterra, le luxueux projet qui fait gagner du territoire à Monaco, sur la Méditerranée

L’immense chantier Mareterra, qui fera gagner six hectares à Monaco sur la mer Méditerranée, sera livré dans un an, avec huit mois d’avance, a annoncé lundi la société Anse du Portier, promotrice de ce projet de deux milliards d’euros.

La petite principauté de deux km2 pour 39.000 habitants a déjà gagné 40 hectares d’extension sur la mer depuis les années 1950, mais ce projet lancé en 2015 est sans équivalent, même au Moyen-Orient, en raison des contraintes sismiques et environnementales ainsi que de sa profondeur.

Le futur luxueux quartier qui sera gagné sur la mer, situé à côté du Grimaldi Forum, l’élégant palais des congrès de Monaco, s’appuie en effet sur un remblai sous-marin à 50 mètres de profondeur.

Il comprend cinq immeubles -pour un total de 130 logements- et dix villas, dans un ensemble confié à l’architecte italien Renzo Piano et au cabinet Vallode et Pistre.

©PHOTOPQR/NICE MATIN/Jean François Ottonello ; Monaco ; 16/08/2023 ; Les grans chantiers de la principaute : Monaco change de visage – papier Cedric Verany – L’extension en mer Mareterra

Les logements sont désormais bien avancés, et quasiment tous vendus. Si les tarifs restent confidentiels, le prix du mètre carré peut monter jusqu’à 120.000 euros à Monaco.

Il reste à terminer l’aménagement extérieur, qui se veut très vert, avec une promenade en bord de mer, un petit port et un parc accessibles au public.

« Mareterra est un véritable accomplissement pour Monaco », a déclaré dans un communiqué Guy-Thomas Levy-Soussan, administrateur délégué de l’Anse du Portier, qui regroupe des investisseurs privés comme Bouygues et des familles monégasques.

« La mer est ainsi un nouveau terrain à conquérir mais il ne faut pas l’abîmer », a-t-il ajouté, en espérant que le projet pourra démontrer « que cela est possible » et faire avancer « les réflexions et bonnes pratiques dans ce domaine ».

Situé entre deux réserves naturelles sous-marines, le chantier a par exemple recréé de nouveaux habitats pour la faune et la flore sur la structure, sur les enrochements et sur des récifs artificiels.