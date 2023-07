De nouveaux parcours VTT bientôt autour de Seraing et Liège

La Province de Liège a confirmé lundi le futur développement du Ardent Trail Center, un nouveau circuit de divers parcours destinés aux amateurs de VTT dans les environs de Seraing, Liège, Neupré et Esneux. Ce projet devrait être inauguré pour décembre 2025 au plus tard.

Ce centre dédié au vélo tout-terrain sera installé sur trois lieux principaux: les sites de Renory, Bois-Saint-Jean et Bois Saint-Laurent, sur la rive droite de la Meuse, à proximité de Liège et Seraing; les sites de la piscine de Seraing et du Bois de l’Abbaye; le site du CHU-Famelette, en surplomb de la boucle de l’Ourthe, à Neupré et Esneux.

Ce sont en tout 39 pistes de VTT qui seront installées sur un total de 25,5 kilomètres et dans un domaine de 360 hectares. Une vingtaine de kilomètres seront consacrées à des descentes d’enduro et le reste concernera des montées techniques. Des liaisons seront également prévues pour connecter ces pistes avec deux autres « trail centers » déjà existants: à Chaudfontaine et à Anthisnes-Esneux. D’autres centres du genre sont également en cours d’élaboration au fort de Chaudfontaine, à Malmedy et à Amay.

Le projet, qui prévoit la réalisation des tracés, leur aménagement et le balisage, disposera d’un budget de 750.000 euros, dont 600.000 émanent d’un subside du gouvernement wallon dans le cadre de l’appel à projets sur l’aménagement de sites nature dédiés au VTT.

La Province de Liège, qui boucle le reste du budget, précise qu’aucun abattage d’arbre et aucune modification du relief n’est prévu lors des travaux. Une affluence de 25.000 à 40.000 visiteurs par an est attendue à terme dans chacun des centres dédiés au VTT de la province de Liège, a-t-elle estimé.