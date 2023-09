Où et comment écouter le brame du cerf en Belgique cet automne?

Le début d’automne est le moment propice pour écouter le brame du cerf dans nos belles forêts. Voici nos conseils pour profiter au mieux de cette expérience unique au plus près de la nature.

Pendant environ un mois, à partir de la mi-septembre, c’est la pleine saison des amours. Les cerfs tentent à coup de hurlements plus ou moins puissants de séduire les biches. Les cris graves et longs qu’ils éructent ont aussi pour but d’éloigner les potentiels adversaires qu’ils croiseraient sur leur chemin. Ces cris intimidants sont accompagnés de toute une parade de séduction au cours de laquelle les animaux aux bois imposants vont se défier. Les combats peuvent être violents.

Partir à l’écoute du brame du Roi de la forêt est une expérience unique, au plus près de la nature et de l’animal. Le moment idéal de la journée est tôt le matin ou tard le soir. Les soirs de pleine lune, les nuits froides et les gelées sont aussi propices à ce spectacle, selon les spécialistes.

Il est possible d’aller seul à l’écoute du cerf. Cependant, l’idéal est d’être accompagné d’un garde-chasse ou d’un guide nature expérimenté qui connaîtront au mieux les meilleurs postes d’observation dans des zones parfois interdites aux promeneurs (surtout en période de chasse qui suit de près celle du brame).

La marche en forêt, dans la nuit noire, et dans le silence absolu est déjà une belle entrée en la matière. Il n’est toutefois pas toujours garanti d’entendre le cerf bramer. La direction du vent peut aussi atténuer ses cris si on ne se trouve pas assez près de l’animal. Mais la promenade nocturne en forêt, à l’affût de tous ses sons et bruissements, vaut déjà, à elle seule, le détour.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Où écouter le brame du cerf en Belgique ? Les forêts d’Ardenne sont des lieux privilégiés où il est facile d’écouter le brame : La Grande Forêt d’Anlier La Forêt du Pays de Chimay La Grande Forêt de Saint-Hubert La Forêt de la Semois et de la Houille Les Hautes Fagnes Les Forêts des Tailles Les Bois du Pays de Famenne La Forêt Gaumaise

Quelques conseils

Pour ne pas déranger l’animal dans son milieu naturel, il est conseillé de se montrer le plus discret possible. De privilégier des vêtements sombres et qui ne font pas de bruit. Ne pas utiliser de lampes de poche. Le cerf a, en plus de son ouïe aiguisée, un odorat très développé. Eviter au maximum les odeurs qui pourraient perturber l’animal (parfum, déodorant, tabac,…).

Le cerf peut se montrer violent lors du brame, il est fortement déconseillé de l’approcher (à moins d’une centaine de mètres, on peut très bien observer les cerfs sans risques). Certaines parties des forêts sont interdites d’accès pendant cette période, il est primordial de respecter les instructions locales afin de ne pas déranger les animaux. L’idéal étant d’être accompagné d’un guide expert en ce genre de sorties.

Toutes les infos pratiques ici