Parcs et pistes cyclables: nos bons plans à Paris

En 2030, Paris devra être la métropole la plus green du monde, a décidé la maire, Anne Hidalgo. L’avenir nous dira si cette promesse sera honorée, mais on assiste d’ores et déjà à un verdissage tous azimuts. Parcs et pistes cyclables.

Jardin des Archives Nationales

Puisque l’espace de construction parisien est pratiquement saturé, il est rare que de nouveaux parcs soient aménagés. Toutefois, il arrive qu’un petit espace vert, nouveau ou redécouvert, voie le jour sur un terrain désaffecté ou dans une cour intérieure. C’est le cas du récent Jardin Truillot, situé dans le XIe arrondissement, et du bien plus classique Jardin des Archives Nationales, un ensemble de jardins et de petites cours au cœur du Marais, rendu accessible aux visiteurs depuis un an seulement. C’est un havre de paix «secret» dans ce quartier commercial très fréquenté, peut-être en raison de son entrée difficile à trouver.

60, rue des Francs-Bourgeois.

Jardin d’Agronomie Tropicale

Paris est dotée de deux bois: le Bois de Boulogne, à l’ouest, où se trouve la Fondation Louis Vuitton, et le Bois de Vincennes, à l’est, qui abrite un zoo, un arboretum et même un espace naturiste. Mais le lieu le plus animé est le Jardin d’Agronomie Tropicale, à deux pas de la station de RER Nogent-sur-Marne. C’est là que l’Exposition coloniale s’est tenue en 1907, avec des pavillons de styles africain et asiatique. Ensuite, le site a été fermé au public et a rouvert en 2006. On peut s’y balader au milieu de vestiges et d’une flore hors du commun.

45, avenue de la Belle Gabrielle.

Promenade plantée

La Coulée verte René-Dumont est un parc linéaire aménagé sur le site de l’ancienne voie ferroviaire entre la place de la Bastille et la commune de Verneuil-l’Etang. Le premier tronçon de la «promenade plantée», aménagé sur un viaduc, a été inauguré en 1993, soit plus de quinze ans avant la High Line de New York, qui en a copié le concept. Aujourd’hui, ce tracé, qui comporte des ponts et des tunnels, est long de presque cinq kilomètres. Il existe d’autres endroits à Paris où d’anciennes lignes ferroviaires ont été transformées en parcs. Ainsi, la Petite Ceinture du XVIe, parallèle au boulevard de Montmorency, beaucoup plus courte et moins connue, est un bois d’un kilomètre de long et de dix mètres de large, un canyon linéaire où l’on se ressource, loin de l’agitation de la ville.

Promenade plantée, 1, Coulée verte René-Dumont ; Petite Ceinture du XVIe, 32, boulevard de Montmorency.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Pistes cyclables

Si, en règle générale, les pistes cyclables parisiennes servent surtout à se rendre d’un point A à un point B le plus rapidement possible, les cyclistes du dimanche apprécieront une agréable balade le long de l’eau.

Option 1: traverser le Canal Saint-Martin et le Parc de la Villette, sous le périphérique, et continuer jusqu’à la commune de Pantin. Arrêt à Dock B, un restaurant prisé, niché dans les entrepôts des Magasins Généraux, joliment restaurés. Il propose de délicieuses pizzas. Ensuite, faire demi-tour ou poursuivre son chemin, car le Canal de l’Ourcq est long de cent kilomètres.

Option 2: longer la Seine vers l’est jusqu’à Charenton-le-Pont, où la rivière conflue avec la Marne. De là, on peut faire presque tout le tour des guinguettes des bords de Marne et regagner Paris en traversant le Bois de Vincennes.

Lire aussi: Découvrir Paris par la marge: on a randonné sur le GR75