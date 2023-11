On a testé… le très élégant Town Hall Hotel, à Londres

Parce qu’il n’y a rien de tel qu’un chouette logement pour rendre un week-end encore plus agréable, Le Vif Weekend teste régulièrement hôtels, chambres d’hôtes et autres lieux de séjour intéressants à maximum trois heures de Bruxelles. Cette semaine, direction Londres et son agréable Town Hall Hotel.

Où? Dans le quartier de Bethnal Green, à l’est de Londres Style: Une demeure 5-étoiles de style édouardien Idéal pour… les voyageurs qui souhaitent profiter de Londres en s’offrant une pause dans un hébergement aussi sublime qu’apaisant Prix: dès 240 euros la nuit en chambre double Site Web: townhallhotel.com

On y va pour quoi?

Si vous aimez le dépaysement lors de vos escapades, le Town Hall vous ira comme un gant. Dès que l’on pénètre dans ce bâtiment à l’architecture impressionnante, on a l’impression de se trouver à une autre époque. Chaque détail, de la piscine au restaurant, est imprégné d’une décoration luxuriante et soignée.

Les premières impressions

Vous avez déjà regardé un film de Sherlock Holmes ? On s’immerge ici dans un véritable décor de film, entre boiseries, carreaux décoratifs, meubles anciens et personnel vêtu d’uniformes classiques. Chaque élément évoque l’atmosphère du début de l’ère édouardienne, accentuant cette fascinante ambiance cinématographique.

L’histoire des lieux

… Et justement : l’hôtel Town Hall a joué un rôle phare dans plusieurs fictions à succès comme Locke, Atonement ou encore Paddington. Mais l’histoire du lieu va bien au-delà du monde du cinéma, puisqu’il est indissociable de l’hôtel de ville de Bethnal Green, conçu par l’architecte Percy Robinson. Le bâtiment original a été construit entre 1910 et 1913 et servait de centre administratif pour la municipalité, avec plusieurs bureaux et installations du gouvernement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la station de métro Bethnal Green, située à proximité, a été transformée en abri antiaérien lors des raids, et l’hôtel de ville a joué un rôle majeur dans la coordination des efforts de défense civile. Il en fut de même le 3 mars 1943, quand s’est produit le tragique incident de la station de métro de Bethnal Green, l’incident civil le plus meurtrier de la Seconde Guerre mondiale en Grande-Bretagne. 173 personnes y ont perdu la vie, et la mairie a tout mis en œuvre pour aider les victimes…

Ensuite ? Si les tournages s’y sont succédé, les lieux n’étaient pas très bien entretenus et se sont progressivement dégradés. Son avenir semblait sombre. Jusqu’à ce qu’en 2007, l’entrepreneur et hôtelier Dr Peng Loh tombe amoureux de l’hôtel et lance une vaste opération de restauration…

L’intérieur

Très impressionnant. On le disait : l’ensemble du bâtiment est imprégné d’éléments édouardiens, Art déco et Midcentury, judicieusement mélangés sans pour autant donner l’impression d’être surchargés. Les sols géométriques en marbre, les boiseries et les vitraux sont particulièrement agréables – et fascinants – à ausculter.

Les chambres

L’hôtel dispose d’une centaine de chambres, allant de suites opulentes à des appartements confortables avec kitchenette privée. Les points communs : élégance et confort. Les lits sont immensément douillets, entourés de jolis meubles en bois de noyer. Ce qui frappe d’emblée dans notre chambre, ce sont les plafonds imposants et la lumière douce, presque verte, qui crée une atmosphère apaisante. Seul « bizarrerie » : les salles de bains se distinguent par leur design moderne qui dénote presque avec tout le reste…

Côté restauration

Le lieu possède son propre restaurant de haut niveau avec 2 étoiles Michelin : Da Terra » (où nous n’avons malheureusement pas pu dîner lors de notre visite). Il y a aussi le Silk Weaver, idéal pour un apéritif après le travail. Pendant la journée, on peut aussi s’asseoir au salon Assembly pour y déguster de délicieux en-cas et des boissons rafraîchissantes. Enfin, il y a le restaurant Elis, pour le petit-déjeuner et le dîner.

Offres et services

L’hôtel dispose d’une superbe piscine et d’une salle de sport… assez petites. Les deux espaces n’étant séparés que par une paroi en verre, vous pouvez sentir la vapeur de l’eau de la piscine pendant que vous faites des exercice. Vous pouvez également réserver des soins de spa : massages, manucures ou soins du visage. Autre point à noter : les compagnons à quatre pattes sont admis dans l’hôtel.

A faire dans les parages

Dans les environs immédiats, se trouve Victoria Park, Brick Lane et Shoreditch. Au programme : nombreux espaces verts, street art, boutiques branchées, vie nocturne animée et grande variété de restaurants. Les kids sont avec vous ? Le Musée de l’enfance (Young V&A) vaut le détour, déployant une vaste collection de jouets et d’objets anciens.

Les + – Une architecture magnifique

– Un élégance très impressionnante

– Un personnel très aimable et serviable Les – – Un peu éloigné du centre-ville (ce qui n’est pas nécessairement un point négatif car l’Est de Londres a plus à offrir qu’on ne le pense)

– Le petit-déjeuner au restaurant Elis est visuellement réussi… sans être inoubliable

Ce test d’hôtel a été réalisé en partie grâce à Eurostar. Aller simple pour Londres dès 44 euros. Plus d’infos: eurostar.com