Dormir dans les arbres et parmi les Big 5 d’Europe en Belgique

Dormir dans une tente perchée dans les arbres avec le Big 5 européen tout autour de vous ? C’est possible dans le plus grand parc animalier de Belgique à Han-Sur-Lesse.

Nous sirotons notre verre de vin autour d’un feu de camp lorsque le ranger nous chuchote: « Ecoutez! C’est le hurlement des loups blancs et gris. Les deux meutes se mettent en garde. « Restez où vous êtes, c’est notre territoire ! » En reprenant une plus grande gorgée de mon vin, je me prends à espérer que les loups tiendront compte de l’avertissement. Le hurlement d’un loup est un son que l’on n’oublie pas facilement. Il fascine tout autant qu’il donne la chair de poule. Et dire que la nuit n’a même pas encore commencé…

Nous sommes à Han-Sur-Lesse, où, après la fermeture du domaine des grottes de Han, on peut rejoindre le camp de base de la réserve. Ce parc de 250 hectares de pure nature au cœur de l’UNESCO Global Geopark Famenne-Ardenne a fait ces dernières années de gros efforts pour se réinventer. C’est le seul parc animalier en Europe où l’on peut observer les cinq grands animaux européens : le loup, l’ours brun, le lynx, le bison européen et le glouton.

Expérience exclusive

Depuis plusieurs années, le domaine met également l’accent sur une immersion totale et des expériences exclusives comme des concerts, des dîners ou dégustations de vin dans la célèbre grotte, mais aussi une belle offre d’hébergements dans le parc et aux alentours. Récemment, le glamping Cocoon Village a été ouvert en bordure du domaine arboré de 12.000 m². Un séjour qui offre le luxe d’un lit douillet et d’un café frais.

Mais il est aussi possible de passer la nuit dans l’une des huit tentes perchées dans les arbres, les Tree Tents. Là pas de chichis et c’est une totale immersion dans cet écrin de verdure. Pas de wifi, pas de réseau, pas d’électricité, pas de douche et seulement des toilettes sèches. Par contre un ranger vous tient compagnie et vous raconte les histoires d’animaux les plus folles pendant qu’il sert l’apéritif et s’occupe du barbecue.

Après le dîner, nous nous lançons dans le plus grand défi de la nuit : monter les escaliers branlants vers une tente qui flotte littéralement dans les arbres. J’espère sincèrement que je n’aurai pas à sortir du lit pour une visite nocturne aux toilettes. C’est lorsque nous nous blottissons dans le grand lit familial sous la couette chaude, le parc prend vraiment vie… Nous reconnaissons les cris des lynx, que le ranger Chris nous a signalés plus tôt. Ou est-ce un hibou ? D’autres sons sont plus difficiles à identifier, mais ils nous bercent doucement jusqu’à ce qu’on s’endorme.

« La période la plus populaire pour passer la nuit dans le parc est autour de septembre, lorsque les cerfs brament « , nous a dit Chris plus tôt dans la soirée. C’est la saison des amours. Le cerf mâle perd alors 25 % de son poids corporel et devient semble perdre tout contrôle jusqu’à pas moins de 30 fois par jour. Croyez-moi, quand vous venez passer la nuit ici, vous ne dormez pas très bien. Mais c’est vraiment magique.

Une symphonie comme réveil

A 5h40 du matin, c’est une tout autre symphonie qui résonne : le gigantesque et bruyant gazouillis des oiseaux, comme s’ils voltigeaient à côté de nos oreilles. Très matinal, c’est pourtant le plus merveilleux des réveils. Il est temps d’ouvrir notre tente et de voir les cerfs, les aurochs et les chevaux przewalskis paître tranquillement dans la vallée environnante. Certains jeunes aurochs s’ébrouent tout guillerets devant cette nouvelle journée qui s’annonce.

Après une toilette des plus sommaire au camp de base, le ranger Chris nous a préparé un copieux petit-déjeuner avant de nous emmener faire une promenade privée dans le parc. Les enfants présents sont littéralement suspendus aux lèvres Chris. Il leur parle des vautours blessés par les éoliennes espagnoles qui ont été amenés au parc. Mais aussi de l’ail des ours dont justement les ours raffolent, car il leur donne force et énergie au printemps.

Sur le retour, nous vivons un moment de pure magie. En traversant prudemment la vallée, un énorme troupeau de biches passe au galop devant nous. Quel son merveilleux que cette cavalcade, on se serait cru au milieu du Serengeti. Et tout cela à seulement une heure et demie de route de Bruxelles. Les enfants sont éblouis par le spectacle et prennent spontanément la main du ranger Chris. « L’air libre leur a fait du bien », dit-il en faisant un clin d’œil à leur mère. « Autant d’aventure en une journée, pas d’écran et le bon air du dehors ? C’est sûr qu’ils vont bien dormir cette nuit. « Et nous aussi », se dit-on.