Parcourir l’Europe en train: 9 bons plans pour les moins de 28 ans (et pas que!)

Voyager en train? Oui, mais à quel prix. Voici nos 9 bons plans pour découvrir l’Europe en train à coût réduit, surtout pour les moins de 28 ans (mais pas seulement).

1. L’Interrail pour découvrir toute l’Europe

Interrail-Eurorail est une société aux Pays-Bas qui propose des pass pour voyager en train dans 33 pays européens. L’idée est que vous achetez un pass interrail (si vous êtes européen) ou eurorail (si vous n’êtes pas européen). Et avec ce pass, vous pourrez réserver gratuitement des trains dans les 33 pays partenaires. Le pass le plus avantageux est le 7 jours de voyage sur 1 mois qui coûte 264 euros pour les moins de 27 ans.

A noter que tous les ans, vers le printemps, l’Union européenne offre des pass interrail à des milliers de jeunes de 18 ans.

2. L’interrail pour un pays précis

Votre rêve est de visiter un pays européen en particulier? La société Interrail-Eurorail vend également des pass spécifiques à des pays. Le concept est le même, vous prenez votre pass avec un certain nombre de jours de voyages sur un laps de temps déterminé. Par exemple pour découvrir l’Irlande en long, en large et en travers: le pass de 6 jours de voyage sur 1 mois est à 172 euros pour les moins de 27 ans.

3. Visiter l’Allemagne pour 49 euros

Après le forfait à 9 euros qui avait été lancé durant l’été 2022 pour deux mois à cause de l’inflation, l’Allemagne a lancé son forfait mensuel pour tous les transports publics pour la somme de 49 euros. Ce forfait comprend tous les trains nationaux, ainsi que les métros, bus et autres transports en commun de toutes les villes allemandes. Les trains à grande vitesse ne sont cependant pas compris dans le prix, il faudra être patient pour le voyage.

Bonus de ce pass, il n’est pas que réservé aux jeunes, tout le monde peut en profiter.

Canal de Hambourg ©Unsplash

4. Pour le Portugal : le Passe Ferroviário Nacional

Le Portugal semble s’être inspiré de l’Allemagne. En effet, il est désormais possible de voyager à bord des trains régionaux dans tout le pays avec un pass coutant lui aussi 49 euros par mois. Cependant les autres transports en communs (métro, bus, tramway) ne sont ici pas pris en compte contrairement au pass allemand. Pour ce pass il n’y a pas de réservation à l’avance, il faudra se rendre en gare pour vous le procurer.

Attention, il y a tout de même quelques restrictions. Les trains Urban des l’agglomérations de Lisbonne, Porto ou Coimbra ne font pas partie du pass. Tout comme les trains Alfa pendular. Il faudra bien vérifier à l’avance si son itinéraire est faisable.

Et comme pour le pass allemand, le pass portugais est au prix de 49 euros pour tout le monde, peu importe l’âge.

5. La Dolce Vita avec le Trenitalia pass

La société ferroviaire italienne Trenitalia propose elle aussi des pass avec presque le même fonctionnement qu’Interrail. Ici, on ne compte pas en jours de voyage, mais en voyage tout court. Si deux trains sont nécessaires pour une destination, bien qu’ils soient sur le même jour, cela enlèvera 2 voyages au pass. Les plus avantageux sont le pass de 7 voyages sur une durée de 15 jours pour 208 euros et le pass de 10 voyages sur une durée d’un mois à 276 euros (tarifs pour les moins de 27 ans). Et bon plan supplémentaire, en prenant le pass Trenitalia, la société vous offre -20% dans 24 hôtels starhotels (Offre valable jusqu’au 31 août 2023).

6. S’imprégner de la culture anglaise, écossaise et galloise avec le Britail pass

La Grande-Bretagne a elle aussi mis en place un pass pour profiter des trains anglais. 2 types sont proposés par la société ferroviaire britannique Britail. Il y a tout d’abord les pass par jours consécutifs. De 2 jours jusqu’à un mois vous aurez accès de façon illimité aux trains dans toute la Grande-Bretagne, les prix allant de 62 euros à 363 euros pour les jeunes.

Autrement, il existe la même formule qu’avec interrail, avec un certain nombre de jours de voyage sur une durée limitée. Dans cette formule là, les pass les plus avantageux sont celui de 8 jours de voyages sur 1 mois pour 209 euros, ou 15 jours de voyages sur 2 mois pour 315 euros pour les jeunes.

A noter que le tarif jeune est ici applicable jusqu’à 25 ans compris.

Des pass pour uniquement l’Angleterre, l’Ecosse, ou encore pour le sud-ouest de l’Angleterre sont aussi disponibles.

Train écossais ©Unsplash

7. Pour les voyages fréquents en France: la carte avantage jeune

Si vous êtes adeptes des escapades en France, alors regardez du côté de la carte avantage jeune. Cette carte est disponible jusqu’à 27 ans et coûte 49 euros par an. Une fois la carte achetée, tous les trains TGV INOUI et intercités ont une réduction de -30%. En plus de cette réduction, il existe quelques offres supplémentaires, comme -30% sur les trains à destination de l’Allemagne, de l’Italie, de la Suisse et du Luxembourg. Ou encore -25% à -50% sur les TER de certaines régions.

Attention, le Thalys ne fait pas partie des trains avec la réduction, il faudra d’abord se rendre en France pour en profiter.

8. La Belgique a aussi ses avantages!

Et oui pour voyager, pas toujours besoin de franchir une frontière. La SNCB propose 2 types de tickets avantageux. Si vous voyagez à 2 personnes, le duo ticket sera le plus rentable. Ce ticket permet de voyager à 2 pour le prix d’un seul ticket standard, et il est disponible peu importe votre âge.

Autrement, il existe aussi les Youth tickets, accessible pour les moins de 26 ans, ils sont à 7,10 euros pour n’importe quel voyage. Attention, car si vous effectuez un petit trajet, il se peut que le ticket standard soit moins cher que le youth ticket.

9. Petite astuce pour un Thalys à moindre coût

Le Thalys est plutôt très pratique quand on vient de Belgique. Il permet de nous relier facilement et rapidement aux pays frontaliers. Cependant, son coût dissuade très souvent, sauf si on s’y prend à l’avance. En effet, les billets pour le Thalys sont en général publiés 3 à 4 mois à l’avance pour 29 euros. Donc si vous avez déjà une envie d’aller à Paris, prenez-y-vous à l’avance. Qui plus est, si vous avez moins de 26 ans, il existe de petites réductions sur vos billets. Le Bruxelles-Paris passe alors à 26 euros si réservé à l’avance.

Et pour les moins jeunes alors?

Bon à savoir: les offres au Portugal (le pass à 49 euros) et en Belgique (le duo ticket) évoquées ci-dessus sont valables pour tous.

Pour les personnes de plus de 28 ans, il faudra être prêt à débourser un peu plus d’argent. Toutes les offres et pass proposés ici existent aussi pour les personnes plus âgées, elles sont cependant un peu plus chères. Par contre, les réductions reprennent à partir de 65 ans. Elles restent moins avantageuse que pour les jeunes mais elles permettent tout de même d’économiser un peu.