C’est la taille qui compte: pourquoi les petits hôtels ont la cote

Ce qui est petit est joli? Dans le monde hôtelier, la taille compte en tout cas plus que jamais, le secteur enregistrant un véritable boom des réservations dans les petits établissements.

Chez TUI Belgium, on les rassemble sous le nom « small & friendly ». Soit de petits hôtels, c’est à dire ne comptant pas plus de 50 chambres, et dont la taille est inversement proportionnelle à l’engouement qu’ils suscitent chez les voyageurs belges. Ainsi les réservations de nos compatriotes dans ce type d’hébergements ont-elles augmenté de 75% par rapport à 2019, et de 20% depuis l’été dernier. Et le tour operator de confier que leur succès l’a poussé à inclure ce segment jusqu’alors peu exploité dans son offre de vacances en avion.

La clientèle cible des petits hôtels? « Principalement des couples qui, outre le raffinement et l’atmosphère de l’hôtel lui-même, sont également intéressés par l’espace environnant. Ils louent donc généralement une voiture pour l’ensemble de leur séjour » souligne-t-on du côté de chez TUI. Où on pointe que « les notes de satisfaction des voyageurs pour les hôtels « Small & Friendly » sont généralement très élevées, atteignant souvent 9/10. C’est la meilleure preuve que la valeur ajoutée spécifique de ces hôtels est particulièrement appréciée ».

Un constat qui ne surprend pas les fondateurs de la plateforme de gestion de réservations NewBook, selon lesquels l’engouement pour ces établissements également connus sous le nom de boutique-hôtels a plusieurs explications. À commencer par l’avènement des réseaux sociaux, qui auraient contribué à la popularisation de voyages plus authentiques, à mille lieues des clubs all-inclusive de jadis. « Les jeunes voyageurs sont à la recherche d’expériences » pointe-t-on chez NewBook, où l’on souligne que les boutique-hôtels sont particulièrement adaptés à cette tendance, et sont d’ailleurs nombreux à faire de leur unicité et des spécificités de leur localisation des arguments de vente.

Une plus grande attention au détail

Avec ses 88 chambres, le Downtowner n’entre techniquement pas dans la catégorie des petits hôtels, mais il reste toutefois de taille bien plus modeste que les autres établissements de Las Vegas. Du haut de ses deux étages seulement, aménagés de manière joliment rétro, l’hébergement est bien placé pour juger du retour en grâce des hôtels de plus petite taille. Et de pointer que leur succès est tellement flagrant que désormais, même les grandes chaînes hôtelières diversifient leur portefeuille immobilier pour tenter de répliquer les clés du succès des petits hôtels.

« Plus un établissement est petit, plus il pourra se permettre une grande attention au détail. Les boutique-hôtels les plus populaires basent leur atmosphère toute entière sur le lieu où ils sont implantés et veillent à offrir une expérience personnalisée à chacun de leurs clients » explique-t-on encore du côté du Downtowner.

Et il n’y a pas qu’à Vegas que ça vaille.

Petits hôtels / grande flexibilité

En plein coeur des montagnes des Carpates, la poignée de chambres de l’Hotel Klen bénéficie d’une vue imprenable sur la nature avoisinante. Outre le souci du détail et l’attention accordée aux hôtes, on pointe ici la plus grande faculté d’adaptation permise par une taille plus réduite.

« Les grands hôtels pensent leur stratégie de marque pour correspondre aux besoins de Monsieur et Madame Tout-le-monde, mais peut-être que vos besoins ne sont pas les mêmes que les leurs? Ou bien que vous ne vous identifiez tout simplement pas à Monsieur et Madame Tout-le-monde? Si c’est le cas, les petits hôtels sont faits pour vous, car ils sont beaucoup plus flexibles ». Mais aussi loin de la foule déchaînée.

Un séjour à l’abri de la foule

L’été 2023 aura en effet vu nombre de destinations touristiques être le théâtre de véritables guerres des transats, certains hôtels clubs voyant les touristes faire deux heures (!) de file de bon matin pour être les premiers à l’ouverture de la piscine et s’assurer de bénéficier de précieuses chaises longues où se prélasser.

Pas de ça dans les boutique-hôtels, ou du moins, si assaut potentiel sur les transats il y a, il reste, par définition, nettement plus contenu, nombre de chambres réduit oblige. Peut-être que ce n’est pas la taille qui compte, mais au moment de s’assurer de bénéficier d’un endroit où lézarder au soleil, celle de la foule de vacanciers ayant eu la même idée a toute son importance.

