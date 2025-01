Après Hawaï et la Sicile, l’équipe de la série HBO « The White Lotus » a mis le cap sur la Thaïlande pour le tournage de sa 3e saison. Et comme pour les deux saisons précédentes, c’est dans de véritables établissements que la série a été tournée.

En l’occurence, au Four Seasons Resort Koh Samui, un hôtel de luxe caché parmi les collines verdoyantes de l’île de Koh Samui, mais aussi au Anantara Mai Khao Phuket Villas, un ensemble de villas disséminées sur l’île de Phuket. Alors que la date de diffusion du premier épisode de la 3e saison du White Lotus a été fixée au 16 février prochain, nul besoin d’attendre sa sortie sur les écrans pour prédire un boom du tourisme sur ses lieux de tournage.

En effet, et bien qu’il n’arrive que des mésaventures à ses riches protagonistes, la 2e saison de cette satire des ultra riches avait contribué à faire de la Sicile la destination la plus populaire du moment.

Lire aussi: Pourquoi choisir la Sicile pour vos prochaines vacances

Et si la Thaïlande jouit déjà d’une popularité certaine auprès des touristes de tout poil, qu’ils soient apprentis aventuriers sacs au dos ou amateurs de luxe et détente sur fond de sable blanc, il y a fort à parier que l’éclosion imminente du lotus blanc de HBO sur deux de ses îles les plus pittoresques inspire leur prochaine destination aux fans de la série ainsi qu’à toutes celles et ceux qui vont voir leurs réseaux sociaux soudain bombardés d’images de plages thaïlandaises.

« Luxe, drame et volupté »

C’est qu’à l’époque de la domination des écrans, l’heure est au set-jetting, soit le choix de son lieu de villégiature en fonction du lieu de tournage d’un film ou d’une série. Un phénomène qui n’en finit pas de gagner en popularité puisque selon les chiffres diffusés au printemps 2024 par l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), le nombre de voyageurs qui s’adonnent au set-jetting aurait doublé au cours de ces cinq dernières années.

Si, d’aventure, vous comptiez profiter de la nouvelle saison tant attendue du White Lotus pour enfin mettre le cap sur la Thaïlande et ses plages paradisiaques, sachez toutefois qu’il vous faudra (sans surprise) prévoir un budget, disons, confortable pour poser vos valises dans les mêmes hôtels que les protagonistes de la série.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Ainsi, au Four Seasons Resort Koh Samui, les tarifs démarrent à 1.220 euros la nuit pour deux adultes dans une Villa Sérénité avec lits jumeaux et piscine à débordements privés. Pour ce prix-là, vous avez également droit au petit-déjeuner compris lequel, selon les commentaires extatiques laissés par les visiteurs de l’hôtel, serait tout simplement sublime.

De là à valoir plus de mille euros la nuit? On laissera à chaque voyageur le soin d’en juger – et aux créateurs du White Lotus de juger celles et ceux qui peuvent se le payer.

Et la bonne nouvelle, c’est que par comparaison, les Anantara Mai Khao Phuket Villas seraient presque bon marché.

La Thaïlande avec ou sans White Lotus

Pour séjourner dans cet établissement d’exception idéalement situé en bordure du parc national de Sirinath, il ne vous faudra en effet débourser « que » 847 euros la nuit pour une suite deux personnes. Ici aussi, le petit-déjeuner est compris dans le tarif.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Même si ce dernier reste tout de même difficile à digérer, surtout en comparaison avec les prix pratiqués par la plupart des établissements hôteliers thaïlandais. En effet, d’après le spécialiste français des voyages personnalisés Tourlane, au Pays du Sourire, il faut compter en moyenne entre 30 et 50 euros par personne et par nuit, le voyagiste précisant également qu’une nuit dans un hôtel 5 étoiles ne coûte généralement « pas plus de 50 euros ».

Une nouvelle d’autant plus rassurante qu’à ce prix-là, on espère bien échapper au trio « luxe, drame et volupté » qui a fait le succès de la série. Même si, on ne serait pas contre l’idée de partager un cocktail avec Jennifer Coolidge au bord de la piscine…