Pour les dog parents qui prennent leurs compagnons à quatre pattes avec eux en citytrip, certaines activités sont malheureusement prescrites. Ou du moins, elles l’étaient, jusqu’à ce qu’une série de musées italiens aient l’excellente idée de s’allier à une plateforme proposant des garderies pour chiens.

Impossible, en effet, d’inviter Fluffy à admirer des toiles de maître, même s’il est « vraiment bien élevé », lea majorité des musées étant interdits aux visiteurs à quatre pattes. D’où l’idée au poil de Bauadvisor, qui a décidé de proposer un service de garderies pour chiens, qui tombe à point dans un pays où la compagnie de ces derniers est particulièrement appréciée. Avec 8.755.000 chiens pour 58.7 millions d’habitants, l’Italie arrive en effet en 3e position des pays européens comptant le plus de canidés.

Forte de ce constat, et née de l’envie de « rassembler tout ce qui à trait aux chiens et à leurs humains », la plateforme italienne Bauadvisor propose donc également des services de dog sitters, ainsi que des formules adaptées à l’offre culturelle, entre BauTheater, BauCinema, et désormais aussi, « Dogs&Museum ».

Culture wouf

Moyennant 10 euros de l’heure, les mordus de culture peuvent ainsi visiter le musée de leur choix tandis que Fido, lui, profite d’une balade à proximité. Une solution pensée par Dino Gasperini, le CEO de Bauadvisor, pour « soutenir et mettre en valeur le patrimoine historique et culturel de l’Italie ». Pour ce faire, le service est proposé dans près de 300 musées répartis dans une cinquantaine de villes de la Botte.

Afin de faire connaître son initiative, la plateforme a toutefois décidé de proposer une version gratuite de son dog sitting cultivé, à expérimenter un jour par mois durant les quinze prochains mois, dans une ville différente à chaque fois.

Ainsi, après Rome, ce sera au tour de Venise et Bologne, qui verra le service proposé gratuitement en mars.



En attendant de faire des émules à l’international? Si, à l’heure d’écrire ces lignes, un service similaire n’est pas (encore) proposé en Belgique, vu l’engouement suscité par les garderies pour chiens de Bauadvisor, cela ne saurait toutefois tarder. Reprise par CNN, Artnet ou encore le Courrier International, la nouvelle a virtuellement fait le tour du monde.

Les canidés, eux, se sont contentés de faire le tour du quartier, mais quelque chose nous dit toutefois que tout le monde y a trouvé son compte.