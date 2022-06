Quinze lieux insolites à découvrir à travers le monde

Une incroyable route sous la mer, une plage de rêve habitée de manchots, des montagnes arc-en-ciel ou une vallée ornée d’étranges boules de pierre… La Terre regorge d’endroits aussi insoupçonnés que somptueux. La bonne nouvelle? Certains se trouvent juste à côté de vous.

Rotterdam – Des maisons enchevêtrées

Rotterdam © Eric Vancleynenbreugel

Dans les années 70, les urbanistes de Rotterdam ont résolu les problèmes d’exiguïté du territoire en imaginant des « Kubuswoningen » inclinées à 45 ° et disposées les unes sur les autres. A découvrir aussi de l’intérieur, puisque l’une de ces entités a été transformée en musée – le Show Cube, qui explique notamment comment font les habitants de ces maisons cubiques pour se meubler -, tandis que la plus grande abrite une auberge de jeunesse.

Iles Malouines – La plage aux manchots

Iles Malouines © Eric Vancleynenbreugel

L’image est surréaliste: d’immenses étendues verdoyantes, des magnifiques plages de sable blanc, des eaux émeraude et… des manchots royaux. Nous sommes dans l’archipel des Malouines, à Volunteer Point, où ces grands oiseaux – près d’un mètre de hauteur! – ont littéralement élu domicile sur la plage afin de nicher, à plus de 1.000 km des glaces de l’Antarctique.

Jersey – La puissance des moonwalks

Jersey © George Hiles

Rien à voir avec le « moonwalk » de Michael Jackson, mais bien avec la lune et les marées. Sur l’île anglo-normande de Jersey, ces dernières peuvent atteindre plus de 12 mètres d’amplitude. Au point que pendant les marées extrêmes, il est nécessaire de parcourir plus de trois kilomètres pour rejoindre la mer – de préférence avec un guide – à travers d’immenses zones de ravins et de rochers sombres d’habitude engloutis. Le must: faire une randonnée par une nuit de pleine lune.

Chili – Le chemin invisible

Chili© Pixabay

Les Incas avaient pour habitude de cacher les choses en utilisant la nature et la lumière. C’est le cas de certains tronçons du chemin de l’Inca dans l’Atacama: les coursiers grimpant vers les cités devaient respecter un horaire précis. Au fur et à mesure de leur avancée, le sentier se dévoilait et disparaissait derrière eux. Il y avait une heure de battement environ, mais s’ils prenaient du retard, ils étaient perdus. Un excellent subterfuge pour distancier de potentiels ennemis.

Australie – Surf sur pierre

Australie © Pixabay

En Australie occidentale, à l’est de la petite ville de Hyden, la nature a poussé l’exploit jusqu’à créer une vague… de pierre. Longue de plus de 100 mètres et haute de 15 mètres, Wave Rock s’impose comme un monolithe de granit ondulé qui invite à une partie de surf éternelle. Et qui accueille même un festival de rock chaque année.

Chine – Des montagnes bariolées

Chine © Pixabay

Voici Zhangye Danxia, dans le nord de la Chine: un mille-feuille de couleurs tellement chatoyantes qu’on les penserait artificielles. Pourtant, le décor est garanti sans trucages: il s’agit du résultat de 25 millions d’années de dépôts successifs de minéraux. L’érosion du vent et de la pluie a fait le reste pour dévoiler l’un des endroits les plus magiques du globe.

Mayenne – L’univers fascinant de Robert Tatin

Mayenne © DR

Des dizaines de personnages de pierre veillant sur une forteresse débridée et une curieuse église baptisée Notre-Dame-Tout-le-Monde. Bienvenue dans le monde parallèle de Robert Tatin, qui n’est pas l’inventeur de la célèbre tarte, mais bien celui que l’on surnomme le Facteur Cheval de la Mayenne. La visite de son domaine-musée rappelle que ce « sculpteur et peintre de terre », en plus d’avoir côtoyé de grands artistes du XXe siècle, s’est surtout inspiré de ses voyages sud-américains.

Bolivie – Les trains fantômes d’Uyuni

Bolivie © Pixabay

Le site est doublement impressionnant. D’abord parce qu’on est dans le plus vaste désert de sel de la planète, le salar d’Uyuni, qui s’étend sur plus de 150 km à plus de 3.600 mètres d’altitude. Ensuite parce qu’au début du XXe siècle, un gigantesque projet – rapidement abandonné – visait à en faire un noeud ferroviaire. Ainsi, aujourd’hui, tels des fantômes de ce passé révolu, plus d’une centaine de wagons et locomotives restent échoués au milieu de cet univers désolé…

Bourgogne – L’étrange château de Guédelon

Bourgogne © Eric Vancleynenbreugel

En 1997, une bande de fous s’est lancée dans la construction d’un véritable château du XIIIe siècle, en travaillant dans les mêmes conditions et avec les mêmes outils que les ouvriers du Moyen Age. Cela en costumes d’époque, bien sûr. Un projet mené en pleine forêt de Guédelon, près de Saint-Fargeau en Bourgogne, et qui devrait s’achever prochainement… Enfin, en 2025.

Nouvelle-Zélande – La route la plus pentue du monde

Nouvelle-Zélande © DR

Dans la ville de Dunedin, au coeur de la North East Valley, se trouve celle que le Guiness Book a reconnu comme la rue la plus pentue du monde. Au menu: 350 mètres de longueur, avec un dénivelé de… 70 mètres. Chaque année, plusieurs dizaines d’athlètes s’y réunissent afin de gravir le bitume de bas en haut. Temps à battre: 1 minute et 56 secondes.

Autriche – Un monde de glace souterrain

Autriche © Eric Vancleynenbreugel

Très peu connue, la grotte de glace de Werfen, au sud de Salzbourg, est pourtant la plus grande de la planète, s’étendant sur plus de 42 km de galeries. La visite, une lampe de mineur à la main, permet de découvrir le premier kilomètre et offre un fantastique défilé de formations variées et souvent monumentales. D’une beauté glaciale.

Kazakhstan – La vallée des boules de pierre

Kazakhstan © Eric Vancleynenbreugel

Dans l’ouest du Kazakhstan, la vallée de Torysh est aussi surnommée la « vallée des boules » en kazakh. Cette étendue inhabitée est en effet couverte d’étranges sphères de pierre au tracé quasi parfait. Certaines font la taille d’un ballon de football tandis que d’autres atteignent la hauteur d’une voiture. Magique, et d’autant plus fascinant que leur origine reste jusqu’ici un mystère.

Espagne – Un désert de western

Espagne © Eric Vancleynenbreugel

Afrique? Amérique du Nord? Non, nous sommes en Europe, dans le nord de l’Espagne, à cheval entre la Navarre et l’Aragon. Montagnes tabulaires, cheminées de fées, terres ravinées et vastes plaines désolées: la région a des airs de Monument Valley. Un décor que l’on doit à ses « Bardenas Reales », c’est leur nom, qui semblent sorties tout droit d’un western. Trop aride, ce désert européen est inhabité et a été élevé au rang de réserve de la biosphère par l’Unesco.

Vendée – La route sous la mer

Vendée © Eric Vancleynenbreugel

Longue de plus de 4 km, une impressionnante route sous- marine relie le continent à l’île de Noirmoutier. Une chaussée submersible qui n’est praticable qu’à marée basse. Ainsi, deux fois par jour, l’océan recouvre le ruban de pavés et de bitume qui disparaît sous les flots de l’Atlantique, laissant juste émergées ici et là quelques tours de secours pour les promeneurs distraits.

Toscane – Le Manhattan moyenâgeux

Toscane © Eric Vancleynenbreugel

De loin, la petite ville de San Gimignano s’élève cernée de murailles au-dessus de la campagne toscane. En 1199, en même temps qu’elle devient une commune libre, elle prend le nom de San Gimignano delle belle torri, et pour cause: septante-cinq maisons-tours s’y serrent les unes contre les autres. Leur hauteur témoigne alors de la richesse du propriétaire, tout en offrant de l’ombre aux voisins. Aujourd’hui, il subsiste quatorze de ces vertigineuses tours carrées… et certaines se visitent.