Direction Rennes: les 10 adresses préférées d’Etienne Bernard, directeur du FRAC Bretagne

En à peine plus de 4h30 en train depuis Bruxelles et reliée par une liaison quotidienne, Rennes semble nous ouvrir les portes de la Bretagne. Plus grande ville de la région, elle offre une escale entre terre et mer – dans l’assiette – pour laquelle Etienne Bernard, dynamique directeur du FRAC, nous livre ses adresses fétiches.

Originaire de Bourgogne, passé un temps par la pointe occidentale de la Bretagne, à savoir Brest dont il a un temps dirigé le centre d’art contemporain La Passerelle, Etienne Bernard ne cache pas son enthousiasme quand il s’agit d’évoquer sa nouvelle ville d’adoption.

À Rennes, le fringant quadragénaire dirige le FRAC, Fonds régional d’art contemporain riche des plus de 5.000 oeuvres et lieu de diffusion et de production artistique, reconnu autant au niveau régional, national qu’international. Il y officie avec détermination et engouement, soucieux d’inscrire sa ville, la région et le pays sur la carte de l’activité esthétique et intellectuelle. Séduit par celle qui très longtemps a d’abord été considérée comme une ville essentiellement étudiante – avant que le TGV ne la lie en moins de 2h à la capitale – l’homme ne tarit pas d’éloge sur le bon vivre que la cité bretonne permet.





Il nous livre aujourd’hui ses adresses préférées pour profiter à fond de l’ambiance rennaise, chaleureuse et bonne vivante

Le Marché des Lices

« Vieux de 400 ans, le Marché des Lices est LE rendez-vous incontournable du samedi matin à Rennes. Pour son ambiance, mais aussi parce qu’il n’est pas cher et principalement bio et local. Pour la petite histoire, il a fallu que j’attende de m’installer à Rennes pour commencer à cuisiner grâce à ce Marché des Lices. »

1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 La fameuse galette saucisse 7/7 © Julien Mignot 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 La fameuse galette saucisse 7/7 © Julien Mignot La fameuse galette saucisse © Julien Mignot

Place des Lices 35000 Rennes

Bistro microbrasserie Origines

Installé dans l’ancien hôpital de l’Hôtel Dieu, Origines est un bistrot hyperbon et inventif avec une guinguette dans une cour éloignée du bruit de la ville. C’est un endroit où j’aime prendre d’interminables apéros à la belle saison en savourant, entre autres, leur fantastique houmous.

1/3 © Franck Hamon 2/3 © Frank Hamon 3/3 © Franck Hamon 1/3 © Franck Hamon 2/3 © Frank Hamon 3/3 © Franck Hamon © Franck Hamon © Frank Hamon © Franck Hamon

2 Rue de l’Hôtel Dieu, 35000 Rennes, France – origines-rennes.fr

Le centre d’art contemporain La Criée

« Au cœur du Marché central, ce centre d’art contemporain est l’endroit à visiter quand on se balade dans le centre-ville. Sa programmation concoctée par la pétillante Sophie Kaplan compte, à mon avis, parmi les meilleures en France. «

Pl. Honoré Commeurec, 35000 Rennes – www.la-criee.org

Le Parc du Thabor

« Ce grand parc urbain du 19e siècle est un véritable havre de verdure de 10 hectares, en plein cœur du centre-ville. J’aime particulièrement me balader dans sa roseraie, qui compte plus de 2000 variétés, y lire un livre au soleil ou assister à un spectacle, donné dans le théâtre de verdure. On peut y courir aussi. Ce dont je m’abstiens, mais on peut! »

1/4 © Julien Mignot 2/4 © Julien Mignot 3/4 © Julien Mignot 4/4 © Julien Mignot 1/4 © Julien Mignot 2/4 © Julien Mignot 3/4 © Julien Mignot 4/4 © Julien Mignot © Julien Mignot © Julien Mignot © Julien Mignot © Julien Mignot

Place Saint-Melaine

35000 Rennes

Alaska Brocante et snack

« Comme son nom l’indique, Alaska est à la fois une brocante avec une sélection de meubles et objets de design et un endroit où manger un bout. C’est un joyeux et pointu bric-à-brac convivial et pas trop onéreux. J’y ai trouvé pas mal de pièces. »

1/3 © Franck Hamon 2/3 © Franck Hamon 3/3 © Franck Hamon 1/3 © Franck Hamon 2/3 © Franck Hamon 3/3 © Franck Hamon © Franck Hamon © Franck Hamon © Franck Hamon

14 rue Dupont des Loges 35000 Rennes

Pâtisserie Le Daniel

« C’est l’endroit où tous les gourmands trouveront leur bonheur. Toutes leurs créations aux saveurs multiples et originales sont aussi excellentes à manger qu’à regarder. »

19 Rue Jules Simon, 35000 Rennes – www.patisserieledaniel.fr

Bretone – crêperie et salon de thé

« Installée dans l’ancienne maison du mosaïste Odorico, cette crêperie est excellente, certes. Mais c’est surtout le cadre qui est absolument dingue et qu’il faut voir absolument: il s’agit en fait d’une maison des années 1940 dans laquelle tout a été délicatement choisi et décoré. À ne pas manquer: la salle de bain au 1er étage ! »

1/5 © Franck Hamon 2/5 © Franck Hamon 3/5 © Franck Hamon 4/5 © Franck Hamon 5/5 © Franck Hamon 1/5 © Franck Hamon 2/5 © Franck Hamon 3/5 © Franck Hamon 4/5 © Franck Hamon 5/5 © Franck Hamon © Franck Hamon © Franck Hamon © Franck Hamon © Franck Hamon © Franck Hamon

7 rue Joseph Sauveur 35000 Rennes

Chez Brume

« Sans doute mon resto préféré à Rennes. C’est souvent là que j’emmène des artistes de passage à Rennes. Entièrement dédiée au poisson, leur cuisine est fine et travaillée, et le décor raffiné et particulièrement serein. «

1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11

5 rue de la Parcheminerie 35000 Rennes

Bercail – restaurant

« Petit écrin dans une rue pavée du centre-ville, Bercail est un endroit à part. On y propose un menu unique, très travaillé et exclusivement pensé avec des produits de saison et locaux. Et si vous passez par là, testez aussi leur bistrot à vins, Pénates. »

1/6 © Thomas Crabot 2/6 © Thomas Crabot 3/6 © Thomas Crabot 4/6 © Thomas Crabot 5/6 © Thomas Crabot 6/6 © Thomas Crabot 1/6 © Thomas Crabot 2/6 © Thomas Crabot 3/6 © Thomas Crabot 4/6 © Thomas Crabot 5/6 © Thomas Crabot 6/6 © Thomas Crabot © Thomas Crabot © Thomas Crabot © Thomas Crabot © Thomas Crabot © Thomas Crabot © Thomas Crabot

33 rue Saint-Melaine 35000 Rennes – bercail-penates.com/

Frac Bretagne

« Evidemment, impossible de parler de ce qu’on doit voir à Rennes sans évoquer le FRAC Bretagne. En deux mots, c’est LE plus grand musée d’art contemporain de la région, qui propose des expositions d’artistes français et internationaux, mais aussi une boutique d’art et un restaurant. Un bâtiment conçu par l’architecte française Odile Decq, ouvert sur la grande étendue verte du Parc de Beauregard. »

1/2 © DR 2/2 © DR 1/2 © DR 2/2 © DR © DR © DR

www.fracbretagne.fr

19 avenue André Mussat 35000 Rennes