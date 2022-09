Une ville, un créateur 2/3: le Londres de Luke Edward (Chateau Orlando)

Luke Edward Hall est un artiste, designer et chroniqueur britannique, connu pour son style romantique aux fleurs sauvages et aux couleurs vives, mais aussi ses collaborations avec Burberry, Lanvin ou Christie’s. Il vient de lancer sa propre marque: Chateau Orlando.

«C’est ici que je me suis découvert. Je connais Londres depuis mes 18 ans, j’ai étudié à l’université Central Saint Martins, j’y ai rencontré mon mari et la plupart de mes amis y habitent.Je n’y vis plus tout le temps (NDLR: il possède aussi une maison de campagne dans les Cotswolds), mais j’y viens encore plusieurs fois par mois. Mon quartier préféré est Bloomsbury, pour sa belle histoire, son architecture géorgienne préservée, ses rues agréables, ses places, ses parcs et ses jardins. Un lieu qui a conservé un certain calme, comparé à ses voisins Soho et Clerkenwell. Sur la Lamb’s Conduit Street, on trouve un joli mix de boutiques, de cafés et de restaurants, dans une ambiance qui donne envie de chantonner.»

Luke Edward Hall © SDP

1. Pentreath & Hall

Pentreath & Hall © SDP

Le paradis des rêveurs et des âmes en quête d’inspiration. Au programme: bougies parfumées, linge de table anglais, coussins brodés, meubles anciens ou dessins botaniques, le tout caché dans une boutique cosy derrière une façade noir brillant. La boutique est le fruit de l’imagination de l’architecte d’intérieur Ben Pentreath et de la designer Birdie Hall. «Mon ancien patron et une amie de longue date. J’avais un atelier au-dessus de leur magasin. On dégotte ici plein de pièces décoratives peu banales.»

pentreath-hall.com, 17 Rugby Street

2. Blue17

Une impressionnante boutique de vêtements d’occasion, nichée sur deux étages d’un bâtiment victorien. «J’achète souvent des habits vintage, soit pour faire des recherches pour mon travail, soit pour les porter moi-même. La sélection de Blue17 est formidable. Tout est classé par couleur, par type de vêtement et par période, ce qui facilite les recherches.»

blue17.co.uk/, 162 Holloway Road

3. L. Cornelissen & Son

L. Cornelissen & Son © billy luxton

«J’adore les vieilles boutiques qui vendent du matériel d’art, et celle-ci est un vrai bijou, avec sa façade émeraude et son intérieur en bois sombre magnifiquement conservé. Dès que je passe tout près, je ne peux pas m’empêcher d’acheter beaucoup trop de carnets à croquis.»

cornelissen.com, 105 Great Russell Street

4. Dover Street Market

C’est sans doute le concept store le plus célèbre de Londres, avec des marques telles que Comme des Garçons, Loewe, Balenciaga et Jil Sander. «On n’est jamais déçu, ici. Même en y allant tous les jours. J’aime m’y promener, en achevant ma balade par un thé et un gâteau de Rose Bakery, au dernier étage.»

doverstreetmarket.com, Haymarket

5. IDEA

Une boutique légendaire, qui propose des livres d’art excentriques publiés par eux-mêmes, ainsi qu’un grand choix d’éditions d’occasion. «On ne peut visiter le lieu que sur rendez-vous, alors je fais souvent mes achats en ligne. Le choix est inégalable: livres anciens et rares sur le design, les intérieurs, les jardins, la photographie, etc.»

ideanow.online, 101 Wardour Street

6. Bread by Bike

Bread by Bike © SDP

Cette boulangerie-café est spécialisée dans le pain au levain et la fermentation lente. «Lors de mes séjours à Londres, je promène mon chien Merlin jusqu’ici presque quotidiennement, comme un rituel matinal. Impossible de se lasser de leurs délicieuses pâtisseries…»

breadbybike.com, 30 Brecknock Road

7. Noble Rot

Un bar à vin chaleureux sur Lamb’s Conduit Street, dans le quartier de Bloomsbury. «C’est un endroit merveilleux, avec une cuisine brillante mais sans chichis et une carte de vins fantastique. Les ingrédients proviennent des meilleurs producteurs du pays et sont sublimés. Le resto de quartier parfait.»



noblerot.co.uk, 51 Lamb’s Conduit Street

8. Brunswick House

runswick House © alexander baxter

«Mon ami Jackson Boxer est aux fourneaux et il fait un excellent travail. Le cadre, un manoir géorgien du XVIIIe siècle, est magnifique et il abrite également le spécialiste des antiquités et des curiosités LASSCO. Emerveillement garanti.»

brunswickhouse.london, lassco.co.uk, 30 Wandsworth Road

9. Sessions Arts Club

Sessions Arts Club © SDP

Ce restaurant mêle nourriture et art, accueillant régulièrement des spectacles, déployant une carte aux vibes arty et affichant une déco qui change chaque saison. «Un endroit très glamour, dont la star du spectacle est la cuisine hyper-élégante de Florence Knight.»

sessionsartsclub.com, 24 Clerkenwell Green