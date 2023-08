Voyage à Djermouk, la station thermale arménienne qui tente d’oublier la guerre

Autrefois la station thermale la plus fréquentée d’Arménie, Djermouk, à quelques kilomètres de la frontière avec l’Azerbaïdjan, est désertée par les touristes depuis qu’une campagne de bombardements l’a visée en septembre 2022.

Dans le parc de cette ville montagneuse aux sources d’eau chaude réputées, seuls les coassements de grenouilles et le cri d’un cygne solitaire viennent rompre le silence. Car si les autorités locales assurent que Djermouk est prête à accueillir de nouveau des visiteurs, des habitants jugent, eux, que le traumatisme des frappes de l’artillerie azerbaïdjanaise sur la cité arménienne l’automne dernier est encore bien trop présent pour que le tourisme se relève.

En conflit depuis la chute de l’URSS, les deux pays voisins du Caucase s’affrontent régulièrement.

« Les cicatrices de la guerre ne sont plus visibles dans les rues, mais elles sont dans l’âme des gens » résume Ovsanna Stepanian, propriétaire d’un restaurant dans la petite cité thermale.

« Les hôtels et les restaurants sont presque vides, on fonctionne à perte », regrette cette femme de 42 ans. Qui cite en exemple son établissement, autrefois tellement fréquenté qu’il fallait réserver plusieurs jours à l’avance. Désormais, il n’accueille qu’une poignée de clients chaque jour et la moitié du personnel a été licencié. Vazguen Galstian, un guide touristique de 33 ans, résume la situation: « Nous savons que le risque d’une nouvelle guerre persiste ».

Les ruines d’une maison d’hôtes de Jermouk endommagée lors du conflit de septembre 2022 – Getty Images

Djermouk en flammes

Depuis plus de trois décennies, Bakou et Erevan se déchirent pour le contrôle du Nagorny Karabakh, un territoire montagneux majoritairement peuplé d’Arméniens mais reconnu internationalement comme faisant partie de l’Azerbaïdjan. Une première guerre, de 1988 à 1994, avait tourné à l’avantage des Arméniens. A l’automne 2020, un nouveau conflit a éclaté. Mieux armée, l’armée azerbaïdjanaise a repris en cinq semaines le contrôle d’une partie du Nagorny Karabakh et de régions avoisinantes qui lui échappaient depuis plus de 20 ans.

Malgré un cessez-le-feu négocié par Moscou, les affrontements frontaliers sont encore quasi-quotidiens. Mi-septembre 2022, beaucoup ont cru que la guerre recommençait quand l’Azerbaïdjan a brusquement bombardé à l’artillerie et aux drones Djermouk, Sotk et Verin Chorja, trois villes proches de la frontière. Ovsanna Stepanian dit avoir du mal à oublier. Comme la plupart des habitants, elle s’était réfugiée avec son fils et sa mère au sous-sol quand les forces azerbaïdjanaises ont bombardé la ville.

« Ces heures étaient remplies de peur, comme dans un film d’horreur. Les femmes et les enfants ont fui Djermouk pour Erevan dans des camions ». Ovsanna Stepanian

« La route était remplie de voitures transportant des gens en fuite, les forêts et les champs en périphérie de la ville étaient en flammes. J’en tremble encore » confie-t-elle.

Un potentiel touristique « énorme »

« Le bombardement de Djermouk a commencé à minuit », raconte le maire-adjoint de la ville, Vardan Sargsian: « Les Azerbaïdjanais visaient les routes et les forêts. Ils ont endommagé les bâtiments résidentiels, les infrastructures vitales et le cimetière ». Mais selon lui, à peine dix mois après ces deux jours de combats, les traces des bombardements ont été effacées et les infrastructures réparées.

« Djermouk est prête à accueillir de nouveau des touristes », proclame le maire-adjoint.

Une station thermale en pleine nature – Getty Images

Tigran Sargsian, 20 ans, est lui revenu à Djermouk il y a quatre mois après avoir effectué son service militaire. Il dirige maintenant un stand de tir dans un parc d’attractions de la ville thermale, où les cibles sont des drapeaux de l’Azerbaïdjan et des portraits de son président, Ilham Aliev.

« L’ennemi est trop proche », estime-t-il, faisant référence aux troupes de Bakou stationnées à environ quatre kilomètres. « Si la situation ne change pas, il y aura un conflit et je devrai faire la guerre » poursuit le jeune homme.

Petit à petit, pourtant, quelques touristes reviennent à Djermouk. C’est le cas de Ioulia Chtykova, une Moscovite de 51 ans qui se veut optimiste. « Je sais ce qui s’est passé à Djermouk l’année dernière, mais je n’ai pas peur », assure-t-elle. « Djermouk est un miracle, son potentiel touristique est énorme. »

par Irakli METREVELI (AFP).

