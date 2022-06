Voyager en zeppelin sera bientôt possible en Espagne

Le groupe espagnol Air Nostrum innove avec ses dix dirigeables à hélium destinés à assurer les vols intérieurs. Les émissions seraient à peine un dixième de celles d’un avion de ligne.

Air Nostrum, qui exploite notamment des vols pour le groupe Iberia, est la première compagnie aérienne à utiliser ce mode de vol innovant. Selon la société espagnole, les dirigeables constituent une excellente alternative pour les liaisons régionales, les vols entre les îles et les liaisons vers des endroits qui ne disposent pas d’un aéroport.

Il s’agit de dirigeables du type Airlander 10, qui peuvent flotter grâce à deux grands ballons remplis d’hélium. L’avion est propulsé par quatre moteurs diesel qui fournissent la poussée et a une capacité de 100 passagers. Il peut rester en l’air pendant cinq jours complets et atteindre une vitesse maximale de 130 km/h, avec une autonomie de plus de 7 000 kilomètres.



Selon son fabricant, le britannique Hybrid Air Vehicles (HAV), l’Airlander 10 peut réduire de 90 % les émissions des vols intérieurs en Espagne. La société affirme qu’un passager dans un dirigeable a une empreinte carbone d’environ 4,61 kilogrammes de CO2 par kilomètre, contre 53,15 kilogrammes pour un avion traditionnel.

« Nous cherchons tous les moyens possibles de réduire notre empreinte carbone », déclare Carlos Bertomeu, président d’Air Nostrum. « L’Airlander 10 réduira considérablement les émissions et c’est pourquoi nous avons conclu un accord avec HAV ».

Le transporteur espagnol a signé un contrat d’une valeur de 580 millions d’euros pour dix dirigeables qui seront livrés progressivement à partir de 2026. La société souhaite diversifier sa flotte et utiliser le dirigeable principalement pour des vols en Espagne. La commande d’Air Nostrum permettra également de créer 1 800 emplois dans le South Yorkshire, dans le nord de l’Angleterre, ce dont s’est félicité le ministre britannique des affaires, Kwasi Kwarteng.

« Les avions hybrides peuvent jouer un rôle important dans la transition vers des formes d’aviation plus propres, et il est formidable de voir le Royaume-Uni montrer la voie dans le développement de cette technologie », a déclaré M. Kwarteng.