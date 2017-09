Après combien de temps doit-on laver son pyjama ?

Tous les combien de jours doit-on laver ses pyjamas ? Une question qui semble diviser les réseaux sociaux. Entre les talibans de l'hygiène et le principe de réalité, il y aurait comme un grand gap. Du genre kilométrique. Car, oui, il y a des gens qui changent de pyjamas tous les jours. Et d'autres tous les quinze jours ou plus.

La compagnie de matelas Ergoflex a fait une étude auprès de 2500 personnes âgées entre 18 et trente ans. Il en est ressorti que les hommes gardaient en moyenne 13 nuits leurs pyjamas alors que les femmes le gardaient 17 nuits. 41 % des femmes et 50% des hommes ont déclaré que si leurs pyjamas ne sentaient pas, ils ne voyaient pas pourquoi il devait le changer.

La professeure Sally Bloomfield, patronne de la International Scientific Forum on Home Hygiene précise néanmoins les "dangers" d'une telle pratique : "nous avons tous sur notre peau des organismes qui peuvent se révéler néfastes s'ils se retrouvent à certains endroits. Par exemple le Staphylococcus aureus une cause assez commune d'infection de peau, des mycoses responsables par exemple du pied d'athlète, des bactéries fécales ou encore de la levure, qui peut déclencher le muguet."

La fréquence idéale de lavage de votre pyjama est d'une fois par semaine, sauf s'il est visiblement souillé avant, bien sûr. Lorsqu'on vit avec de jeunes enfants ou que quelqu'un dans votre famille est malade, le besoin de faire plus souvent des lessives se fait plus pressant.

Si on est seul, le risque est plus faible, dit Bloomfield, parce que nos propres bactéries commencent généralement à menacer notre santé seulement si elles se retrouvent au mauvais endroit. "Plus votre pyjama est sale, plus il est probable que les choses seront transférées de votre intestin à vos voies urinaires, par exemple. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a aucun risque, mais le risque est relativement bas. Il y a cependant la question de l'hygiène personnelle à considérer : si vous ne le lavez pas suffisamment votre pyjama va tout simplement sentir mauvais."

On notera tout de même que madame Bloomfield ne porte pas de pyjama et lave ses draps une fois par semaine.