Fashion look avec la boucle d'oreille créole

La créole s'ancre définitivement dans la tendance 2017. Jamais vraiment disparue de nos boîtes à bijoux, la boucle d'oreille est le nouvel accessoire mode des stars et mannequins. Si vous les adoptez avec goût, vous êtes certaine de faire tourner les têtes, sans être "bling-bling". Mais attention, il y a des règles à respecter. Si vous avez le visage rond par exemple, elles sont à bannir car apportent une rondeur supplémentaire qui déséquilibrera vos traits. Pour faire un sans-faute, voici quelques conseils.

En harmonie avec votre coiffure

Nous le savons, notre crinière est à prendre en compte lorsqu'il s'agit de choisir des bijoux. Ici peut-être davantage avec la créole. Le bijou se décline en une multitude de formes qui n'iront pas à toutes. Ainsi, pour choisir la taille de ses boucles d'oreille, il est nécessaire de le faire selon sa longueur capillaire. Plus vos cheveux seront longs, plus la créole pourra être imposante. La magnifique crinière de Haley Baldwin lui permet de porter des créoles oversize sur cette photo. Mais comme toute règle, il existe des exceptions. La célèbre Cristina Cordula, cheveux courts type garçonne, en a pourtant fait sa signature bijoux. C'est très simple, vous ne la verrez que rarement sans des créoles pendues aux oreilles.

Ne négligez pas non plus le côté pratique : les cheveux longs ou frisés s'emmêlent autour de la créole. Donc même si vous avez les cheveux qu'il faut pour porter de gros bijoux, n'hésitez pas à les attacher pour plus de facilité. Vos créoles n'en seront que plus belles et davantage mises en valeur. Nous opterons pour une coiffure en accord avec le reste de notre look. Elle peut être sophistiquée avec une paire de maxi boucles en or ou plus sauvage pour coller à un style afro ou ethnique, comme Alicia Keys et ses boucles perlées.

#currentmood #sun #afro #vibes #inmyfeelings A post shared by Alicia Keys (@aliciakeys) on Jul 18, 2017 at 12:29pm PDT

Idéal pour finir votre look

Comme tout accessoire, la créole doit suivre l'esprit de votre look. On réfléchit, on essaie, on change mais on n'achète pas au hasard. Si vous arborez un style chic, les petits modèles sont à favoriser. Ils habilleront vos oreilles avec délicatesse sans que l'on ait les yeux rivés dessus. Le même modèle, cette fois-ci décliné en version plus épaisse conviendra aussi parfaitement. Porté avec une attache basse avec quelques mèches lâchées, vous serez la reine de la soirée.

Pour apporter du pep's à vos tenues estivales, jouez sur les clous, perles ou sur la couleur. Sur la plage et si vous le pouvez, choisissez des boucles XXL : elles seront parfaites avec un beau maillot de bain.

Il faut par contre éviter de les associer à d'autres bijoux imposants et on essaye de rester sombre dans la tenue si les boucles sont déjà originales.