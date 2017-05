Astuces pour garder sa salade

La salade sous cette forme est pratique. On ne doit pas la laver, ni la couper. Seulement voilà, près de 40% de cette salade ne sera pas mangée et finira immanquablement dans la poubelle.

L'organisation anglaise Wrap a lancé une étude sur le sujet. Chaque année près de 37.000 tonnes sont jetées. Cela représente 178 millions de sachets. Ce qui en fait l'un des produits les plus gaspillés en Angleterre.

La principale raison derrière ce gachis serait que cet aliment est acheté sans idées bien précises de menu. Et dans le meilleur des cas, la personne qui l'achète ne mange qu'une fois du paquet. Le reste est souvent oublié dans le frigo où, coincées dans leur plastique, les feuilles perdent vite de leur fraîcheur.

Astuces pour garder la fraîcheur:

-Placer deux trois larges bandes de papier absorbant dans le paquet avant de le refermer hermétiquement. On peut aussi les enlever du paquet et les garder dans un tupperware. Cela va ralentir sa flétrissure.

- La placer dans un torchon en tissus avec un oignon

- Les salades prélavées ou en sachet ne restent fraîches que quelques jours. L'astuce la plus simple est donc de ne pas l'acheter si on souhaite manger autre chose dans les deux prochains jours. Si vous souhaitez tout de même avoir de la salade au cas où, acheter là non préparée.

- Vous pouvez aussi la rajouter dans chacun de vos plats. Cela leur amènera de la couleur, un peu de vitamines et permettra de venir à bout du paquet.

- Enfin, pour redonner du lustre à une salade fatiguée, il suffirait de la plonger dans un bol d'eau froide avec du sucre pendant 3/4h.