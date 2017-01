Friandises pour runners: Powerbrownies

Sur son blog, la triathlète Chrissy Wellington explique en détail ce qu'elle mangeait lorsqu'elle a conquis les titres mondiaux d'Ironman. Elle aime utiliser l'huile d'olive et affirme qu'elle en asperge tous les plats. Comme ces brownies sont préparés à l'huile d'olive, ils me font chaque fois penser à elle.

POUR 9 PORTIONS

1 oeuf

2 cs de lait

3 cs de sucre de fleur de coco

100 g d'huile d'olive

140 g de compote de pommes

45 g de poudre de cacao

25 g de farine de sarrasin

40 g de noix moulues

30 g d'amandes moulues

1 cs de graines de sésame

PREPARATION: 40'

Préchauffez le four à 170 °C.

Séparez l'oeuf et battez le blanc en neige jusqu'à ce qu'il forme

des pointes.

Versez le jaune d'oeuf, le lait et le sucre de fleur de coco dans un bol et battez le tout. Ajoutez l'huile d'olive et la compote de pommes et battez encore un peu. Ajoutez la poudre de cacao, la farine de sarrasin, les noix, les amandes et les graines de sésame et remuez jusqu'à obtenir une pâte lisse.

Incorporez doucement le blanc d'oeuf battu en neige.

Versez la pâte dans un plat allant au four de 15 x 15 cm garni de papier cuisson et cuisez environ 20 à 25 min au four jusqu'à ce que le brownie ait une croûte.

Laissez refroidir sur une grille.

Coupez le brownie juste avant de le servir en 9 morceaux carrés, de sorte qu'ils restent frais.

ASTUCE Vous pouvez également acheter des amandes et noix entières et les écraser dans un mortier. C'est plus économique et cela rend aussi les brownies un peu plus croquants.

Calories par portion : 191 kcal, glucides : 8 g, dont sucres : 4 g, protéines : 4 g, lipides : 17 g

Recette issue de l'ouvrage Food2Run de Renata Rehor.