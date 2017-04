Salade de maïs et de poulet mexicaine à l'avocat

POUR 4 :

2 tomates vertes

1 poivron vert

1 petit piment vert

1 oignon blanc

2 gousses d'ail

4 c. à s. de feuilles de coriandre

2 poitrines de poulet

2 c. à s. d'huile d'olive (ou autre huile végétale)

200 ml de bouillon de poulet

1 boîte d'hominy, égoutté (maïs séché et cuit dont les germes et les peaux ont été retirés, peut être remplacé par du maïs)

sel et poivre

Pour l'accompagnement :

2 avocats

chou vert

2 c. à s. de graines de potiron grillées jus d'un citron vert

4 c. à s. de feuilles de coriandre fraîche

Plongez les tomates dans de l'eau en ébullition, pelez-les et coupez-les en morceaux. Lavez le poivron et le piment, coupez-les dans le sens de la longueur, retirez les graines. Pelez l'ail et l'oignon. Mixez le tout avec la coriandre jusqu'à obtenir une purée verte.

Cuisez les poitrines de poulet à point dans de l'eau salée.

Faites chauffer l'huile dans une poêle, versez-y la purée verte et la moitié du bouillon de poulet, assaisonnez de poivre et de sel. Laissez mijoter 15 min. à feu doux. Versez l'autre moitié du bouillon. Coupez les poitrines de poulet en fines tranches, puis ajoutez-les ainsi que l'hominy. Laissez chauffer.

Servez avec l'avocat coupé grossièrement en morceaux, les feuilles de chou ciselées, les graines de potiron grillées, le jus de citron et la coriandre fraîche.

35' / ???