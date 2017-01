Tout savoir sur le Nouvel An chinois

La date du Nouvel An Chinois change chaque année car elle est basée sur le calendrier de la lune et du soleil. Celui-ci correspond à la première nouvelle lune de l'année, qui arrivera ce samedi 28 janvier. C'est à Nankin, en Chine, à l'observatoire de la Montagne Pourpre, qu'est déterminée cette date. L'année du singe prendra fin et laissera place à l'année du coq. Contrairement au nouvel an occidental, la fête se déroule sur 15 jours à partir de la nouvelle lune et jusqu'à la Fête des Lanternes. L'année du Coq se terminera le 15 février 2018 et laissera alors place à l'année du Chien.

Le signe astrologique 2017: le Coq

Dans le calendrier chinois, chaque année est associée à un des douze signes du zodiaque, qui reviennent de façon cyclique tous les 12 ans : rat, boeuf, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien, cochon. Une légende veut que seuls douze animaux aient répondu présent à l'invitation de l'Empereur de Jade pour le Nouvel An. Pour les remercier, ce dernier leur attribua à chacun une année. Le signe 2017 à l'honneur sera le coq. Quelle sont les caractéristiques du coq ? Dans l'astrologie chinoise, les natifs du coq sont des leader; travailleurs, courageux, talentueux et dotés d'une grande confiance.

Découvrez votre horoscope chinois

Le Nouvel an chinois, ou encore "Fête du Têt" au Vietnam, marque également la fin de l'hiver et l'arrivée des beaux jours. Cette fête, agricole à l'origine, était tournée vers la chasse aux mauvais esprits, aux démons qui empoisonnaient la vie et l'année écoulée. Au fil du temps, elle s'est transformée en une fête plus positive, synonyme de renouveau.

Fêtez le Nouvel an chinois à Bruxelles

Une grande parade organisée conjointement par l'Ambassade de Chine et la Ville de Bruxelles aura lieu ce samedi 28 janvier 2017, de 14h à 18h. La Parade 2016, la première du genre à Bruxelles, avait été une grande réussite avec une participation importante de Chinois et de Belges. Le défilé partira de la Grand-Place en direction de la Monnaie.

Pour l'occasion, le Manneken-Pis portera son costume traditionnel chinois et la façade de l'Hôtel de Ville sera illuminée aux couleurs de l'Empire du milieu.