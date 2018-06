Inde: 48 heures dans la chaotique et intrigante ville de Mumbai

M umbai est une fourmilière. Elle grouille de monde, partout, jusque dans la plus petite ruelle, et la plongée dans ce fouillis peut s'avérer impressionnante une fois la porte de l'hôtel franchie. Mais Mumbai est un chaos fascinant, bien huilé - héritage britannique oblige - où tout le monde arrive finalement à se faufiler, où les dernières technologies se marient avec d'étranges archaïsmes, où les millionnaires côtoient les bidonvilles et où le beau se mélange au délabré. Deux jours permettent de se faire une bonne vision de l'une des villes les plus dingues de la planète.

...