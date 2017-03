Les cerisiers du Japon sont en fleurs (en images)

Admirer la floraison des cerisiers (appelés "sakura") est une véritable institution au Japon, et une des 50 choses à voir dans sa vie. L'"hanami" (littéralement "contempler les fleurs") donne lieu à des nombreux pique-niques, promenades et autres balades sur l'eau afin de profiter au maximum de ces cerisiers en fleurs qui transforment chaque ville et chaque parc du pays en poétique tableau rose et blanc.