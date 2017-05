Une soixantaine de dinosaures grandeur nature s'emparent de Brussels Expo

Entre la science et le rêve, les dinosaures continuent de fasciner l'imaginaire collectif", explique le promoteur de l'événement, Manu Braff. "L'évolution des technologies permet aussi davantage d'interactions avec le public", ajoute-t-il.

De fait, le parcours comprend des détecteurs de mouvements qui font se mouvoir et rugir les tricératops, brachiosaures ou le célèbre tyrannosaure au passage des visiteurs. Les amateurs de réalité virtuelle peuvent également remonter le temps et s'immerger dans un monde peuplé de dinosaures.

Au total, soixante vertébrés issus des cinq continents jalonnent les différentes salles du Palais 2. Les visiteurs, munis d'un audioguide, sont invités à parcourir l'exposition au rythme d'une conversation didactique entre un adulte et un enfant.

Menée en collaboration avec le Musée des Sciences naturelles et la Ville de Bruxelles, "Dino World" a nécessité un budget de plus d'un million d'euros. Les organisateurs attendent quelque 100.000 personnes et ciblent plus particulièrement les familles et les écoles.