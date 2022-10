Gagnez un fauteuil design Rolf Benz

Le fabricant allemand de meubles design Rolf Benz est synonyme de design de haute qualité,

durabilité, confort et solidité allemande. Pour ses créations, Rolf Benz collabore avec des designers

de renommée internationale et a déjà remporté plusieurs prix.



L’une de ses pièces emblématiques est le “594” de Sebastian Herkner, un fauteuil à haut dossier

qui attire tous les regards et représente le nec plus ultra en matière de confort d’assise: la courbure

finement équilibrée du dossier vous donne la sensation d’une douce étreinte.



Vous souhaitez, vous aussi, vous détendre avec style ? Participez à notre concours pour avoir

une chance de gagner le fauteuil 594 dans une version gris foncé, créée exclusivement

en l’honneur du Black Design.