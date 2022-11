Gagnez un superbe voyage pour deux dans le Grand Nord

Montagnes, vastes plaines, lacs immenses, fjords, volcans et cratères… les beautés de la nature qui se donnent à voir dans le Grand Nord sont infinies. Le Vif Weekend et Nordic vous offre la chance de partir à deux les découvrir de vos propres yeux.

Sillonner la Scandinavie figure en tête de la liste des choses à faire dans votre vie ? Et pour cause : la nature n’est nulle part ailleurs aussi impressionnante et sauvage que dans le Grand Nord.

Montagnes, vastes plaines, lacs immenses, fjords, volcans et cratères… les beautés de la nature qui se donnent à voir dans cette région sont infinies.

Avec Nordic, spécialiste des voyages en Scandinavie, partez dans le Grand Nord, hiver comme été, et découvrez ces endroits fabuleux, loin de la foule et hors des sentiers battus.

Participez à notre concours, et tentez votre chance de remporter un bon d’une valeur de 3000 euros pour un voyage au choix. Ce bon d’achat est valable sur toute l’offre de voyages de Nordic, en Laponie, Norvège, Suède, Finlande et Islande.

Participez et peut-être vivrez-vous bientôt le voyage de vos rêves.

CLIQUEZ VERS CE LIEN POUR TENTER VOTRE CHANCE : LEVIFWEEKEND.BE/NORDIC

À gagner :

• Un bon d’une valeur de 3000 euros pour un voyage au choix

• Destinations: Laponie, Norvège, Suède, Finlande et Islande

• Valable pour un voyage avec départ possible jusqu’à fin décembre 2024